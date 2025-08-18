Cristina Mazzotti, a Cose Nostre il caso della prima donna rapita in Italia: cosa successe, dal sequestro feroce alla morte nella buca-prigione

IL CASO DI CRISTINA MAZZOTTI A COSE NOSTRE

Cristina Mazzotti, la prima donna rapita in Italia durante la stagione dei sequestri a scopo di estorsione, fu vittima di un delitto disumano. Così l’ha definito la pm del nuovo procedimento in corso a Como, per il quale è stato chiesto l’ergastolo per i tre ultimi imputati. Era l’estate del ’75 e la ragazza aveva lasciato la casa di Milano per trasferirsi nella villa di famiglia, vicino a Como, con un’amica. Di questa vicenda se ne parla oggi a Cose Nostre, in seconda serata su Rai 1.

Una sera, mentre rientrava a casa, fu rapita in un agguato: tre uomini bloccarono gli amici, facendoli sedere sul sedile posteriore; un altro si mise alla guida dell’auto e una quinta persona prese posto sul lato del passeggero, tenendo in mano una pistola. Al termine della corsa i rapitori chiesero chi fosse Cristina Mazzotti, la sequestrarono e legarono gli amici.

Qualche giorno dopo ci fu un contatto telefonico per la richiesta di riscatto: vennero chiesti cinque miliardi di lire per liberarla. Ma il padre, Elios Mazzotti, un broker di cereali tra Italia e Argentina, era benestante, ma non miliardario. I rapitori minacciavano di fare a pezzi la ragazza.

LE RICERCHE E LA PRIGIONIA IN UNA BUCA

Nel frattempo proseguivano le ricerche: si riuscì a risalire al telefonista e all’accompagnatore, ma vennero lasciati liberi, sperando che portassero alla prigione di Cristina Mazzotti. La pista però si perse e la trattativa condusse a un accordo di un miliardo e cinquanta milioni di lire, che la famiglia riuscì a racimolare con una colletta.

Risale al 28 luglio la lettera della ragazza al padre, in cui precisava i dettagli per la consegna, mentre il primo agosto ci fu la prova che fosse ancora in vita. Ma Cristina Mazzotti stava morendo. Una parte dei soldi, arrivati a un ricettatore ticinese, portò a una discarica di Galliate, dove il 1° settembre ’75 vennero trovati i resti già decomposti della ragazza.

IL RITROVAMENTO DEL CADAVERE

Mentre la famiglia stava pagando il riscatto, la giovane aveva già le gambe atrofizzate, un’overdose di Valium, sembrava morta: per questo venne denudata, caricata nel bagagliaio e gettata tra i rifiuti. Era stata costretta a restare per un mese rannicchiata in una buca scavata nel terreno, coperta con assi di legno, con un tubo di plastica di cinque centimetri di diametro per respirare. Deperita e soffocata, fu stordita con farmaci per mantenerla calma, svegliata solo per scrivere lettere al padre, malato di cuore.

Il ritrovamento del corpo e la confessione portarono all’individuazione dei rapitori, dei mandanti calabresi e anche dei negoziatori. Due anni dopo ci furono tredici condanne, tra cui otto ergastoli. Il caso però non era affatto chiuso: l’ultimo processo in corso riguarda infatti il tassello mancante, quello di giudicare gli esecutori materiali del sequestro. Uno sforzo finale che la famiglia ha voluto fortemente.