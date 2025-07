Tutto su Cristina Mezzaroma ed Enrico, moglie e figlio di Claudio Lotito: i segreti della relazione.

Nella vita di Claudio Lotito, da anni, c’è una sola donna ovvero la moglie Cristina Mezzaroma che è anche la sua spalla supportandolo in tutte le sue scelte. Cristina Mezzaroma è figlia di Pietro Mezzaroma, tra i capostipite della nota famiglia di costruttori romani ed è sposata con Claudio Lotito da anni e, insieme, hanno un figlio, Enrico che ha 26 anni. Di fronte alla popolarità del marito, Cristina Mezzaroma ha sempre preferito mantenere un basso profilo e della vita privata della famiglia Lotito si sa davvero poco.

Tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata a Dribbling in onda su Rai2, lo scorso febbraio, la moglie di Lotito che è ricoverato in ospedale per un malore ha svelato qualche dettaglio in più lasciandosi andare anche a dichiarazioni inedite sul marito: “Quando mi chiama Chicca capisco che è tranquillo, altrimenti mi chiama Cristina”, ha raccontato.

Cristina Mezzaroma, la vita accanto a Claudio Lotito: “Ho avuto la fortuna di poter scegliere”

Cresciuta in un’importante famiglia di imprenditori edili di Roma, Cristina Mezzaroma, nel corso della propria vita, è sempre stata libera di scegliere come ha raccontato lei stessa ai microfoni di Dribbling. “Io ho avuto la fortuna di avere mio padre che ha tanto faticato, e a lui vanno tutti i meriti, e mio marito che mi dà l’agio di poter fare alcune cose. Ho potuto scegliere tra il lavorare e seguire un figlio, ma non me lo sono forse neanche goduto, perché sono una persona ansiosa, ho vissuto tutto con affanno, ansia e ora me lo ritrovo un giovane uomo. Credo di essere una persona che ha permesso a mio marito di esprimersi nella sua vita imprenditoriale come meglio ha creduto”.

Mamma e moglie, la signora Lotito ammette che, però, è davvero difficile trovare una foto con la famiglia al completo spiegando, però, che “”on mi vergogno di far vedere i sentimenti, Claudio è molto più pudico e riservato”.