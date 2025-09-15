Alessandro Cecchi Paone, la moglie Cristina Navarro a La Volta Buona con una tenera sorpresa in vista del prossimo compleanno!

10 anni d’amore sbocciati all’inizio degli anni ‘90; Alessandro Cecchi Paone vanta ancora oggi un rapporto speciale con Cristina Navarro, sua ex moglie. Non a caso, emerge grande bellezza dalla sorpresa di oggi concretizzata a La Volta Buona in vista del prossimo compleanno del noto conduttore, previsto per domani. Ci mette lo zampino Caterina Balivo che organizza un finto collegamento da Madrid quando invece la donna è pronta ad entrare in studio nel momento giusto.

Alessandro Cecchi Paone è entusiasta del collegamento con Cristina Navarro – sua ex moglie – “Che gioia vederla, guardate quanto è bella; ecco perchè mi sono innamorato di lei, pensate com’era nel ‘91!”. Non è da meno la sua vecchia fiamma che aggiunge: “Anche tu stai benissimo, ti vedo abbronzato!”.

Alessandro Cecchi Paone a La Volta Buona: “Mai pensato al tradimento con la mia ex moglie Cristina Navarro”

Con ingegno Caterina Balivo finge di avere problemi di collegamento con Alessandro Cecchi Paone che invece vorrebbe ancora approfondire il racconto del rapporto con la sua ex moglie Cristina Navarro. “Sai com’è, essendo il collegamento da Madrid…”. A gran sorpresa però, la donna entra in studio con una gustosa torta e colpisce la tenerezza dell’abbraccio tra i due che è un manifesto perfetto della bellezza del rapporto di oggi.

“Fino a 10 anni tra convivenza e matrimonio non ci sono stati problemi e tradimenti; nemmeno il pensiero!”, sottolinea così Alessandro Cecchi Paone a proposito dei trascorsi sentimentali con l’ex moglie Cristina Navarro. “Mi è cambiato tutto ad un certo punto e lei è stata bravissima”. Il noto conduttore ha poi spiegato come le frizioni non mancarono il primo anno ma poi, con l’intelligenza di entrambi, quell’amore si è trasformato in qualcosa di diverso ma ugualmente profondo.

