Cristina, nuova dama di Uomini e Donne/ “Sono stata sposata 6 volte, mi piace Daniel”

Cristina è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne. Prima di farla entrare in studio, Maria De Filippi manda in onda un filmato con tutti i video che la signora ha inviato alla redazione per poter essere chiamata. “Sono Cristina e ho 62 anni. Leggo, vado a teatro, al cinema. Sono laureata in medicina e amo molto gli animali. Ho insegnato per 36 anni, ora sono in pensione e mi sto godendo le piccole cose. Ho una libreria infinita perchè a me piace il sapore della carta“, dice Cristina che poi entra in studio con tutta la sua vitalità. Cristina si mette subito in mostra. “Ho già visto un uomo che mi interessa. E’ Daniel, poi se non ti piaccio pazienza“, dice Cristina appena entra in studio.

CRISTINA CONQUISTA IL PARTERRE DI UOMINI E DONNE

Cristina, al centro dello studio, racconta quella che è stata la sua vita. “Sono stata sposata sei volte, ma non ho ucciso nessuno. Li ho solo cacciati di casa. Facevo le valigie e le mettevo fuori di casa invitandoli ad andare via. La storia più lunga è stata quella con il padre di mia figlia Camilla che è durata 13 anni. Poi ho avuto una storia con un uomo più giovane di me, ma era un vecchio. Io amo viaggiare e questo si annoiava e l’ho mandato via”, dice Cristina che aggiunge di aver vissuto a mille all’ora e di non essersi fatta mancare niente. “Cerco una persona che sia curiosa, che non abbia pregiudizi di alcun tipo”, aggiunge Cristina che chiede di poter ballare con Daniel. “Posso ballare per galanteria”, dice il cavaliere. Una risposta che non piace affatto a Cristina che rifiuta l’invito e balla con Mario la cui età la spiazza. “57 anni? Te li porti male”, dice Cristina.



