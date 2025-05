È quasi tempo di scelta per Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Domenica 11 maggio è infatti prevista la registrazione della sua ultima puntata, durante la quale il tronista annuncerà chi tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato è la ragazza con la quale vuole iniziare un percorso da fidanzati fuori dal programma. È stato un trono non facile questo, partito con le migliori premesse ma poi arenatosi in vari punti (come, d’altronde, hanno mostrato anche gli ascolti finali).

Nonostante abbiano chiamato in migliaia, il trono di Gianmarco si è concentrato su poche corteggiatrici e, alla fine, sono rimaste in due. Ma chi tra Nadia e Cristina sarà la sua scelta? Cosa dicono i pronostici e gli ultimi spoiler? Partiamo col dire che, proprio in questi giorni, Gianmarco ha deciso di trascorrere la consueta esterna di un giorno intero con ognuna delle sue corteggiatrici.

Chi tra Cristina e Nadia sarà la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne? La preferenza del web

Non è da escludere che una delle due o entrambe abbia fatto nei confronti del tronista un gesto particolare in queste ore, vista la notizia del lutto che ha colpito Gianmarco proprio in questi giorni. Il tronista di Uomini e Donne sta affrontando il dolore per la perdita di sua zia, ma la registrazione della scelta, al momento, rimane fissata per domenica. Ma chi tra Cristina e Nadia potrebbe essere questa fatidica scelta? C’è stato un importante cambiamento nei pronostici e nelle preferenze del web dopo le ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda. Se prima la bilancia sembrava protendere dalla parte di Nadia, gli ultimi comportamenti della corteggiatrice l’hanno messa in cattiva luce di fronte al pubblico che ora patteggia per la bella Cristina. Quest’ultima, dunque, è salita nei pronostici della scelta, ma si sa, a Uomini e Donne la sorpresa è sempre dietro l’angolo.