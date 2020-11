Cristina Parodi, Benedetta, Angelica e Alessandro: moglie e figli Giorgio Gori/ “Quando ci sei tu…”

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono sposati da 25 anni. Il loro è un matrimonio basato sull’amore vero, sul rispetto e sulla fiducia che ha portato alla nascita di tre figli, i grandi amori della giornalista e del sindaco di Bergamo. Con la nascita di Benedetta, Angelica e Alessandro, Cristina Parodi e Giorgio Gori sono riusciti a formare quella famiglia che desideravano sin da quando, giovanissimi, s’incontrarono e innamorarono. Circondati dall’amore dei figli, la coppia ha festeggiato 25 anni di matrimonio celebrando l’anniversario speciale pubblicando su Instagram alcune delle foto più rappresentative del loro amore. “È la persona con cui sto meglio, che continuo ad amare dopo venticinque anni di matrimonio”, aveva raccontato a Verissimo a febbraio 2020. Insieme, hanno affrontato i mesi del lockdown non nascondendo le difficoltà vissute a Bergamo come famiglia e come rappresentanti della città.

CRISTINA PARODI E GIORGIO GORI: FAMIGLIA PERFETTA CON I FIGLI BENEDETTA, ANGELICA E ALESSANDRO

Legati alla famiglia, ma anche desiderosi della propria indipendenza, Benedetta, Angelica e Alessandro hanno spiccato il volo ed oggi vivono lontani da mamma Cristina Parodi e Giorgio Gori con cui, tuttavia, hanno vissuto il lockdown della scorsa primavera. Bellissimi come i genitori, ma anche molto riservati, pur condividendo sui social le proprie esperienze di vita come tutti i giovani della loro età, preferiscono non dare impasto ai pettegolezzi. Orgogliosa dei propri figli, però, mamma Cristina condivide spesso le foto dei suoi ragazzi la cui bellezza conquista tutti i suoi followers. Tra le ultime foto condivise spunta quella della figlia Benedetta che sorride mentre ha tra le mani dei fiori. “Bitta e i suoi fiori. Bentornata amore mio. Quando ci sei tu è tutto più bello”, scrive mentre al figlio Alessandro, in occasione del suo 23esimo compleanno, ha dedicato le seguenti parole: “Quella fortunata sono io”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1)





© RIPRODUZIONE RISERVATA