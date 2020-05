Cristina Parodi: “Bergamo ha reagito bene”/ Nel 2023 capitale cultura con Brescia?

Pubblicità

Cristina Parodi, first lady di Bergamo (è la moglie del sindaco della città orobica, Giorgio Gori), è intervenuta nel pomeriggio a “La Vita in Diretta”, in collegamento con Lorella Cuccarini, per ricordare la quarantena appena conclusa: “Questi due mesi per me come donna, moglie e madre sono stati impegnativi. Passare questo periodo chiusa in casa con i miei figli è stato meraviglioso, ma essere la dolce metà del sindaco è stato faticoso. Però posso dire che Bergamo ha reagito bene, si sente che è una città operosa e smaniosa di ripartire. Oggi i negozi riaprivano con le vetrine pulitissime e si cerca di riutilizzare gli spazi per permettere ai locali di avere più clienti da servire”. Poi, una notizia importante: prima della pandemia, Bergamo stava lavorando per candidarsi come capitale della Cultura italiana per il 2023 e così pure stava facendo Brescia. Dopo l’emergenza epidemiologica, le due città presenteranno una candidatura congiunta, per ripartire insieme. Cristina Parodi ha poi rivelato di non vedere da tempo la sua mamma, residente ad Alessandria e ha infine raccontato il pranzo tipico della domenica della sua famiglia: “Gli spaghetti al pomodoro non mancano mai, sono il mio cavallo di battaglia. Un dolce? La torta di pane, fatta con il pane secco. Va immerso nel latte e spezzettato senza crosta. Al tutto si aggiunge cacao amaro, zucchero, un uovo e una farcitura di uvetta, pere o banane. Si mescola tutto e lo si stende su una teglia imburrata da infornare per quaranta minuti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA