Cristina Parodi/ Dalla Tv alla moda: “Un anno doloroso, tante perdite e..”

Cristina Parodi ospite a La canzone segreta, qual è il suo brano del cuore?

Ospite de La Vita in Diretta proprio qualche giorno fa, subito dopo il funerale del Principe Filippo, Cristina Parodi si è mostrata commossa e molto colpita da quell’immagina della Regina Elisabetta sola e sconsolata per aver perso il compagno di una vita. Questa sera però la giornalista è chiamata a raccontare un pezzo della sua di vita ospite di Serena Rossi ne La Canzone Segreta per svelare quello che è un profilo ancora intimo del suo percorso magari nella sua relazione con il marito o, ancora più intimo, legato alla sua famiglia e ai suoi genitori. In queste settimane l’emozione l’ha fatta da padrone nello studio del programma di Rai1, e anche questa sera succederà lo stesso con ospite non solo la giornalista ma anche la moglie del sindaco di Bergamo, una delle città più colpite dalla Pandemia in quest’ultimo anno, soprattutto nei primi mesi. A cosa sarà legata la sua partecipazione nel speciale tributo alle vittime del Covid?

Cristina Parodi si dedica alla moda e non solo..

Cristina Parodi, da sempre giornalista e conduttrice, da qualche tempo si è dedicata al mondo della moda, suo grande amore. In particolare, con la sua amica di sempre Daniela Palazzi, il brand Crida, unione dei loro nomi, per dedicarsi ad abiti molto femminili e di un’ampia vestibilità. Non c’è bisogno di dire che anche al sua attività, in quest’ultimo anno, è finita in ginocchio come tutto il reparto della moda ma sicuramente per lei c’è sempre stata una via d’uscita grazie al suo lavoro principale, la tv, che non si è mai spinta, anzi.

