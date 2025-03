Cresciuta in quel di Bergamo, Chiamamifaro è una delle concorrenti di Amici 24, seguita fino a prima del serale da Rudy Zerbi, professore con il quale ha instaurato uno splendido rapporto. Proprio lui l’ha spronata nei momenti più difficili e ha cercato di tirare fuori il suo talento. Ora che siamo giunti alla fase finale del talent, sono molte le domande intorno ad Angelica Gori, vero nome della cantante, una tra queste, chi sono i suoi genitori. L’artista è figlia di Cristina Parodi, nota giornalista di Mediaset e di Giorgio Gori, ex sindaco della città di Bergamo e in passato dirigente di Mediaset.

Nata nel capoluogo bergamasco, Chiamamifaro è cresciuta respirando musica. Una passione tutta sua quella per il canto, dato che sin da piccolissima si è appassionata di indie rock, cercando poi di replicare il genere nelle sue canzoni. “I miei genitori sono sempre stati felici che io abbia trovato una passione così forte, ma mi guardano da lontano.”, aveva dichiarato Chiamamifaro a Vanity Fair: “Questa è una strada che voglio percorrere da sola”.

Chiamamifaro, la madre giornalista Cristina Parodi e i due fratelli più grandi di lei

Insomma, Angelica Gori è una ragazza determinata a mostrare il suo talento allontanandosi dall’essere “favorita” per via della notorietà che gode la sua famiglia. Ad ogni modo, non si può non tenere presente l’importanza dei suoi genitori nel mondo della televisione italiana. La madre, in particolare, è stata un volto storico per il Tg5 e per il programma Verissimo prima dell’arrivo di Silvia Toffanin. Cristina Parodi, mamma di Chiamamifaro, è nata nel 1964 ad Alessandria e dal 1995 è sposata con Giorgio Gori. I due hanno avuto tre figli: la più giovane è Angelica nata nel 2001, prima di lei Alessandro e Benedetta, nati rispettivamente nel 1997 e nel 1996.