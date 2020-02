Cristina Parodi e il marito Giorgio Gori/ Il segreto con lui è… (Verissimo)

La conduttrice Cristina Parodi sarà tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata in onda nel pomeriggio di oggi di Canale 5. Per anni, prima di Silvia Toffanin, ha condotto la popolare trasmissione del sabato pomeriggio mentre oggi tornerà per raccontarsi per la prima volta al cospetto della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Dalla vita privata alla carriera, passando per i suoi nuovi progetti, Cristina Parodi sarà pronta a farci conoscere un ulteriore lato inedito dopo la famiglia viene messa sempre al primo posto. I suoi tre figli ed il marito Giorgio Gori rappresentano infatti un punto fondamentale della sua vita, come sostenuto di recente in occasione dei festeggiamenti dei primi 24 anni di matrimonio. Proprio su Instagram nelle passate settimane aveva dedicato un messaggio carico d’amore al suo Giorgio: “Sono passati ventiquattro anni da quel sì e non mi sono ancora stancata di sorridere con te”. Il loro segreto? In generale quello che dovrebbe riguardare ogni coppia realmente felice: “Avere un progetto comune”. E proprio con il marito ha iniziato il nuovo anno festeggiando insieme a Sauze d’Oulx: “Che bello iniziare un nuovo anno con te”, aveva scritto nella didascalia alla foto in cui erano felici e sorridenti, uno al fianco dell’altra.

CRISTINA PARODI, IL NUOVO PROGETTO NELLA MODA

Il 2020 per Cristina Parodi ha significato anche la concretizzazione di nuovi ed interessanti progetti. Insieme all’amica interior designer Daniela Palazzi, di recente la conduttrice tv ha lanciato il suo marchio moda, Crida Milano. Un nome che unisce proprio i nomi di Cristina e Daniela e che richiama l’idea dell’energia che si sprigiona dalla collaborazione tutta al femminile. Il suo nuovo progetto rappresenta anche la capacità della donna di reinventarsi questa volta anche nelle vesti inedite di designer e al tempo stesso forte sostenitrice del Made in Italy. Bergamo, cornice della loro amicizia che dura da oltre venti anni, è stata la città scelta per dare il via alla creazione del loro brand di moda. La prima capsule collection Crida rappresenterà fonte di tendenze moda per la prossima stagione Primavera Estate 2020 e sarà rappresentata da dieci abiti e due capispalla in seta, cotone e altri tessuti 100% naturali. Un progetto ambizioso per la Parodi e che contiene al suo interno anche i colori dei look che tanto siamo abituati a vedere proprio addosso all’amata conduttrice televisiva.

