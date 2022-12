Cristina Parodi, sorella di Benedetta Parodi/ “Rapporto saldo, a ferirmi furono…”

Cristina Parodi: la carriera della giornalista e sorella di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi è oggi pomeriggio ospite nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, assieme al marito Fabio Caressa. La giornalista e conduttrice di trasmissioni culinarie, come I menù di Benedetta, ha una sorella maggiore, anch’essa volto noto dell’informazione e del giornalismo italiano: Cristina Parodi. Dopo aver lavorato per alcune piccole emittenti televisive, Cristina Parodi passa a Mediaset nel 1990: nel 1992 diventa la conduttrice della prima edizione assoluta del Tg5, la testata giornalistica di Canale5.

Fabio Caressa "Mia moglie Benedetta Parodi ha paura di tutto"/ "Le feci un dispetto…"

Nel 1996 abbandona per qualche anno il telegiornale per passare alla conduzione del programma Verissimo. Nel 2005, poi, viene richiamata al timone del Tg5 tornando alla conduzione nell’edizione serale delle 20. Nel 2013 il passaggio da Mediaset alla Rai: nel 2014 è conduttrice de La vita in diretta con Marco Liorni, mentre nel 2017/18 è al timone di Domenica In al fianco della sorella Benedetta. Negli ultimi anni ha completamente rivoluzionato la sua carriera: ha infatti abbandonato il piccolo schermo per dedicarsi al mondo della moda e al debutto del marchio Crida.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, com'è nato l'amore?/ "Dopo 1 mese convivevamo già"

Cristina e Benedetta Parodi: il rapporto tra sorelle e le critiche in tv

Il rapporto tra Cristina e Benedetta Parodi è sempre stato solido e speciale. Assieme al fratello Roberto Parodi hanno rilasciato di recente un’intervista al Corriere della Sera, in cui la conduttrice di trasmissioni culinarie ha rivelato: “Io e Roberto siamo sempre stati più fumantini, mentre Cristina quella dal carattere più conciliante“. In televisione le sorelle Parodi furono unite dall’esperienza alla conduzione di Domenica In che, tuttavia, si rivelò fallimentare a causa dei bassi ascolti.

Matilde, Eleonora e Diego, figli di Fabio Caressa e Benedetta Parodi/ "Si impegnano"

A Il Fatto Quotidiano Benedetta Parodi aveva confessato amareggiata: “Fu molto doloroso essere bersaglio di critiche di ogni tipo. Io che venivo dai programmi di cucina non ero abituata a quelle cattiverie e ho sofferto parecchio. Le nostre colpe ce le siamo prese e penso che in corsa avremmo anche potuto aggiustare il programma ma alla fine prevalsero delle dinamiche che è inutile rivangare adesso“. E aveva aggiunto: “A ferirmi davvero furono le allusioni sulle presunte tensioni tra me e Cristina: il nostro rapporto è sempre stato super saldo e di sicuro non litigherei con lei per un programma“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA