Cristina Parodi sostituita da Adriana Volpe su Tv8/ “Ho detto no al nuovo show per..”

Adriana Volpe è stata scelta per condurre, su Tv8 un programma quotidiano di informazione e intrattenimento insieme ad Alessio Viola. Ciò che viene però svelato nelle ultime ore è che prima della Volpe per lo show era stato fatto un altro nome: quello di Cristina Parodi. È stata proprio lei a svelarlo nel corso di un’intervista rilasciata al portale Bubinoblog. “Confermo che un mesetto circa fa, anche di più, mi è stato proposta la conduzione del nuovo programma di Tv8 che effettivamente rappresenta uno dei pochi progetti importanti che nascono adesso.” ha dichiarato la conduttrice, per poi svelare di aver rifiutato l’allettante proposta: “L’ho valutato con attenzione perché è sicuramente un programma su cui la rete punta molto. Alla fine però ho detto di no”.

Cristina Parola spiega perché ha detto no al nuovo progetto di Tv8

Ma da cosa nasce questo rifiuto? Cristina Parodi parla di difficoltà importanti riscontrate nel progetto. “Ho detto no principalmente perché in realtà quel tipo di esperienza televisiva quotidiana di intrattenimento di cronaca – per altro è un programma che dovrebbe essere molto lungo, tipo 4 ore al giorno – è una cosa estremamente faticosa.”, ha così ammesso la conduttrice. Ad essere scelta al suo posto è stata dunque Adriana Volpe, reduce dall’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. Si pensava inizialmente che l’avremmo rivista in uno show di Canale 5, e forse addirittura a Mattino Cinque, poi la conferma del suo approdo a TV8 per uno show tutto nuovo.



