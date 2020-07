Cristina Pedersoli, figlia Bud Spencer/ “Era apprezzato più in Europa che in Italia”

Cristina Pedersoli ricorda il padre Bud Spencer con un libro dal titolo “Bud. Un gigante per papà” pubblicato da Giunti. Una sorta di viaggio alla scoperta del rapporto padre – figlia come ha raccontato la Pedersoli intervistata da La Repubblica (data 24 luglio 2020): “questo libro è nato come una sorta di diario, per il desiderio di mettere per iscritto i nostri momenti passati insieme. Da figlia avevo bisogno di ricordare”. Una carrellata di ricordi quelli condivisi dalla figlia del mitico Bud Spencer che parlando proprio del papà ha detto: “era ingombrante in tutti i sensi, e aveva una presenza magnetica: appena entrava in una stanza si percepiva una grandissima energia. E’ stato un portatore sano di bei principi, nella vita e nel cinema, aveva passione e curiosità e ci ha insegnato il valore della lealtà e della libertà”. In realtà il libro non è alla sua prima “pubblicazione” visto che lo scorso anno è arrivato nelle librerie in Germania ed Ungheria dove Bud Spencer è amatissimo. Una scelta che la figlia ha spiegato così: “per iniziativa di un editore tedesco che aveva chiesto di leggere i miei appunti. Li mio padre è ancora più famoso. A Lommatzsch, in Sassoni, fanno ogni anno lo Spencer Hill Festival, un enorme luna park per diecimila persone mascherate a tema su uno dei loro film. La scorsa estate ci sono stata con Jess, il figlio di Terence Hill, e mi sono divertita come una pazza”.

Cristina Pedersoli: “Bud Spencer snobbato da una certa critica”

Cristina Pedersoli parlando della carriera del padre Bud Spencer non nasconde che una certa critica lo ha in parte snobbato pur precisando: “nel 2010, quando diedero a lui e Terence Hill il David alla carriera, Ermanno Olmi fece leggere un suo messaggio che li riscatta totalmente, in cui li chiama ‘magnifici attori e amabilissimi galantuomini, indimenticabili eroi di tante fantastiche avventure, di giocosa ironia e sano di sentimento’. Papà non aveva sentimenti di rabbia o invidia, si stupiva magari che in Germania o Ungheria lo apprezzassero di più che in Italia ma non più di tanto”. La carriera di Bud Spencer è stata indubbiamente legata a quella di Terence Hill con cui la figlia Cristina ha ancora degli ottimi rapporti: “lo vedo di meno utilmente per via di Don Matteo, ma ci sentiamo. Qualche mese fa ci ha detto che spera di tornare presto a mangiare i famosi spaghetti al pomodoro di mia madre”. La figlia di Bud Spencer sul finale poi rivela anche che il padre ha lasciato diversi soggetti nel cassetto: “ricordo Il nonno di Gesù, che gli piaceva molto e che gli sarebbe piaciuto interpretare, ma la cosa cadde”.



