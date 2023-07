Cristina, perseguitata da stalker/ “Indiano irregolare ma non è ancora stato rimpatriato”

Morning News, talk in diretta su Canale 5, torna ad occuparsi del caso di Cristina, ragazza romana che è stata perseguitata per anni da uno stalker di origini indiane. L’uomo era stato arrestato e poi, una volta tornato in libertà aveva ricominciato con le persecuzioni: “Adesso è stato arrestato nuovamente – racconta la giovane in diretta tv mettendo per la prima volta la faccia – sono sollevata per questo ma non sono comunque tranquilla perchè adesso inizio un altro processo che avrà lo stesso iter dell’altro e non so cosa accadrà fra due anni. Lui non ha un regolare permesso di soggiorno, non segue le regole, e non capisco perchè non è ancora stato rimpatriato visto che non smette di nuocere a me”.

Cristina ha poi aggiunto: “Ci sarà un’interrogazione parlamentare di cui sa molto di più il mio avvocato. Ora sono più sollevata perchè ho passato giorni di terrore e paura, non si sapeva dove fosse e lui era già evaso dai domiliari, il non sapere mi ha terrorizzata, mentre ora è in carcere al Regina Coeli”. E quando hanno detto a Cristina che il suo stalker era dietro le sbarre? “Ho chiamato la mia mamma e sono uscita con lei a farmi una passeggiata”.

CRISTINA, PERSEGUITATA DA STALKER: “SPERO SIA L’INIZIO DI UNA NUOVA VITA”

Cristina ha proseguito: “L’inizio di una nuova vita? Lo spero con tutto il cuore perchè sono stati anni difficili e voglio lasciare tutto alle spalle per riprendere in mano la mia vita, le mie abitudini e la mia normalità”. Cristina aveva ovviamente paura ad uscire di casa non sapendo se avesse incontrato il suo stalker, annullando la sua vita sociale.

“Io avevo vergogna perchè pensavo di non essere capita, si pensa che si possa gestire il tutto da solo poi si fanno una serie di errori che nel lungo tempo possono danneggiare di più. Bisogna avere il coraggio di riprendere in mano la propria vita e non subire le ingiustizie di un atteggiamento persecutorio degli altri. Bisogna avere il coraggio di reagire e di farsi aiutare e poi di cercare di tornare alla propria vita, piano piano, perchè è un lungo percorso. Senza i miei amici e i miei cari non ce l’avrei fatta”.

