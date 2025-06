Cristina Plevani, in passato, ha partecipato anche a Uomini e Donne: ecco come si concluse il suo trono.

Cristina Plevani, storica vincitrice della prima edizione del Grande fratello, dopo essere stata per diverso tempo lontana dalla televisione mostrandosi al pubblico solo per rilasciare qualche intervista, si è nuovamente messa in gioco partecipando all’Isola dei Famosi 2025 di cui è diventata finalista. Sin dalla sua partecipazione al Grande Fratello, Cristina è sempre stata particolarmente apprezzata per la sua spontaneità e genuinità, pregi che sta sfoggiando anche in Honduras e che ha mostrato anche in un altro programma.

Cristina, infatti, dopo il Grande Fratello, ha provato a cercare l’amore in tv. Forse non tutti lo ricordano, ma la Plevani ha anche partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista. Il suo trono non durò tantissimo perché dopo un colpo di fulmine scelse dopo poco tempo.

Cristina Plevani: chi scelse a Uomini e Donne

Cristina Plevani ricorda sempre la sua partecipazione al Grande Fratello dove si fece conoscere per la semplicità e la schiettezza. Caratteristiche che, qualche anno dopo, conquistarono anche il pubblico di Uomini e Donne dove provò a cercare l’amore. A conquistare il cuore e le attenzioni di Cristina, all’epoca, fu Mirko Vatteroni. Con i capelli lunghi e l’aria da rockstar, Mirko seppe sbaragliare la concorrenza degli altri corteggiatori al punto che Cristina la scelse poco dopo.

“Ricordo l’imbarazzo della prima puntata dove venni presentata“, ha scritto qualche tempo più tardi in post. “Poi vidi un video dove comparivano una ventina di ragazzi che scendevano da un pullman e quando ho visto quel pezzo di ragazzo coi capelli un po’ lunghi ho pensato: ‘Sembra il cantante dei Red Hot Chilli Peppers, Anthony Kiedis”.