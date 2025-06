Teresanna Pugliese nel mirino di Cristina Plevani: cosa è successo all’Isola dei Famosi

Sembra farsi davvero pesante l’atmosfera che aleggia su Playa Dos all’Isola dei Famosi 2025. Nella daytime andato in onda a poche ore dalla diretta televisiva, c’è stato un episodio alquanto turbolento, con Cristina Plevani che ha attaccato Teresanna Pugliese, accusandola di aver rubato del cocco a Patrizia Rossetti. Parlando con il leader settimanale Omar Fantini, l’ex concorrente del Grande Fratello ha detto di aver saputo da Mario (Adinolfi) che qualcuno avrebbe agguantato un pezzo di cocco in più, togliendolo proprio a Patrizia Rossetti.

Cristina Plevani si ritira dall’Isola dei Famosi 2025?/ Settimana di crisi

“Ha avuto un pezzo di cocco in meno, è stata rubato, ma non faccio la spia. Il pezzo era anche bello grosso”, sottolinea amareggiata e innervosita la naufraga. In un confessionale, poi, Cristina ha parlato ancora più schiettamente, esprimendo tutto il suo disappunto per quanto accaduto.

Teresanna Pugliese ha rubato il cocco a Patrizia Rossetti? La sua versione: “Forse le è caduto…”

La reazione del gruppo non si è fatta attendere ed è arrivata tramite il leader Omar Fantini, che ritiene di aver subito un colpo basso da parte di Teresanna. “Questa cosa va contro lo spirito del gruppo. […] E’ accaduta una cosa ingiusta”, tuona deluso e amareggiato il naufrago. Teresanna Pugliese, venuta a conoscenza delle insinuazioni sul suo conto, non ci ha pensato due volte a difendersi, respingendo tutte le accuse al mittente.

Teresanna Pugliese si ritira all'Isola dei Famosi 2025?/ Accertamenti medici e problemi: cos'è successo

“Io non ho mangiato nessun pezzo di cocco in più. Probabilmente è caduto…”, la sua versione dei fatti. Una versione che non convince gli altri compagni di viaggi, che infatti l’hanno “accerchiata” e messa alle strette. C’è anche chi, come Mario Adinolfi, sostiene di averla vista togliere il cocco dalla bocca di Patrizia. E’ andata davvero così? Di sicuro, questa sera, Veronica Gentili approfondirà la questione durante la diretta televisiva…