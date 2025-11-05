GF 2025, Cristina Plevani analizza i concorrenti: “Tutti troppo razionali. Jonas e Anita? Strategia pura”.

Cristina Plevani è l’attuale opinionista del Grande Fratello e nelle ultime ore ha deciso di raccontare qual è il suo pensiero rispetto alle dinamiche dei concorrenti. In particolare ha parlato di Valentina Piscopo, che è entrata nella casa più spiata d’Italia per confrontarsi con il suo compagno Domenico D’Alterio, il quale si sta avvicinando a Benedetta Stocchi, anche se nelle ultime ore la relazione si sta chiudendo. A Cristina Plevani non è piaciuto il comportamento aggressivo della donna, e nemmeno all’altro opinionista Ascanio Pacelli.

Durante l’ultima diretta i due opinionisti hanno criticato ampiamente Valentina, e chiaramente i fan hanno detto la loro sui social dando la loro opinione e proprio per questo Cristina Plevani ha voluto chiarire la sua posizione a riguardo, spiegando cosa pensa di Valentina e del suo atteggiamento: “Sono la prima che ha sollevato il dubbio su Valentina, mi è scattato qualcosa in testa, anche mentre guardavo il video di Simona a Scampia a parlare con lei. Mi sono anche sentita “cattiva” a pensare male”, ha esordito la Plevani.

Cristina Plevani su Anita e Jonas: “Sono stata colpita da lui…”

“Una cosa pensavo al suo primo intervento e gliel’avrei detto se ce ne fosse stata occasione: “vedi il lato positivo, a differenza di tutte quelli che hanno dubbi sul loro compagno, tu almeno hai la possibilità di averlo sotto gli occhi 24h…“, ha detto Cristina Plevani riguardo a Valentina del Grande Fratello. Alla fine del suo sfogo ha anche parlato di Anita e Jonas, e di loro ha spiegato di voler essere razionale e obiettiva: “Durante la cena sono stata colpita dalla sorpresa di lui di vederla diversa nei suoi confronti“, ha detto, precisando che però li sta tenendo bene sotto osservazione dato che li reputa ottimi “giocatori razionali” che forse nascondono una strategia.