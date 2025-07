Cristina Plevani sotto attacco all'Isola dei famosi: la vincitrice del reality spiega la scelta sulla maglia indossata

Cristina Plevani torna sui social dopo la vittoria dell’Isola dei famosi, arrivata a 25 anni di distanza dal primo storico trionfo al Grande Fratello. Un bis davvero speciale per la stessa Cristina Plevani, finita però nel mirino e accusata di essere a conoscenza della sua vittoria già prima. Ipotesi complottistiche che la stessa Cristina Plevani ha voluto respingere, intervenendo a gamba tesa via social, dopo che la stessa regina dei reality ha avuto la possibilità di sfoggiare la maglia già mostrata all’Isola dei famosi la maglia che indossava la sera della vittoria al Grande Fratello, 25 anni fa.

“E’ arrivato il momento di spiegare il perché di questa camicia; ho letto le ipotesi più disparate, per qualcuno e’ la prova che la vittoria è stata decisa a tavolino. I complottisti. Mah.

Anno 1992/1993 Cecoslovacchia, Praga, banchetella nella Piazza della Città Vecchia, Gita scolastica di V Superiore. Per anni resterà sul fondo di un puff, fino al 2000. Diventa il mio capo preferito, da decidere infatti di indossarla nella prima puntata del Grande Fratello.Poi tornerà sul fondo di una cassapanca per altri anni, tanti anni” ha raccontato via social la stessa Cristina Plevani.

Cristina Plevani e il retroscena sulla finale dell’Isola dei famosi

La prima idea di Cristina Plevani, fresca trionfatrice del reality di Canale Cinque e già accostata al prossimo Grande Fratello, era quella di sfoggiare la storica maglia nel suo primo giorno all’Isola dei famosi, ma ostacoli di produzione glielo hanno impedito.

“L’idea è quella di indossarla nella diretta di inizio programma ma c’è il tuffo dall’elicottero, il giubbotto salvagente e il costume da bagno dello sponsor da mostrare. Niente, rimane con me sull’isola ma dentro il sacco, stando bene attenta a non rovinarla…non sia mai.” ha raccontato in un lungo post via Instagram. Poi il verdetto, Cristina Plevani è sul podio e le viene data la possibilità di indossare la maglia all’Isola dei famosi. E così non perde occasione di sfoggiarla e viverci il trionfo che tutti conosciamo, in attesa di capire quale sarà il suo futuro in tv.

