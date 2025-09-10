Cristina Plevani - dopo il siparietto con Mario Adinolfi - critica in maniera netta il ruolo di Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Sembrava un dissing occasionale, uno scambio di battute sui social destinato ai meme ma senza particolare clamore; eppure, la replica di Tina Cipollari alla ‘candidatura’ di Mario Adinolfi per Uomini e Donne pare aver sguinzagliato un altro ex volto dell’Isola dei Famosi. Il siparietto di qualche settimana fa, dove la nota opinionista aveva letteralmente chiuso le porte al politico che scherzava su un possibile ruolo nel dating show, ha offerto l’assist a Cristina Plevani – intervistata a Casa Lollo – per offrire il suo punto di vista, piuttosto netto, sul ruolo di Tina Cipollari nel programma di Maria De Filippi.

Con diplomazia e pacatezza, ma ugualmente tagliente; Cristina Plevani attacca Tina Cipollari e lo fa contestando quella che è la sua attitudine più iconica a Uomini e Donne. Spesso verace, dura nel giudizio e anche teatrale per certi versi; aspetti che evidentemente non trovano il gusto della vincitrice dell’Isola dei Famosi che – come riporta Novella 2000 – nell’intervista in questione ha criticato tale modo di fare. “E’ trash, lì funziona e quindi va bene. Mario però non le toglierebbe nulla, al massimo farebbe abbassare la cresta a qualcuno…”.

Cristina Plevani ‘stronca’ Tina Cipollari: “Alcune esternazioni che fa Uomini e Donne non mi piacciono…”

La definizione di trash include diverse sfumature del giudizio ma il parere di Cristina Plevani – sempre nell’intervista rilasciata per Casa Lollo – diventa più chiaro quando amplia il suo punto di vista sui comportamenti di Tina Cipollari a Uomini e Donne. “A volte c’è anche del body shaming che eviterei, quando si criticano anche se per gioco quelli nel parterre… Lo fa per spettacolo, ma a me non piace; alcune esternazioni non mi piacciono”. Insomma, un giudizio chiaro che senza dubbio arriverà all’orecchio della storica opinionista del dating show; chissà che non arrivi anche questa volta una replica da parte di Tina Cipollari.