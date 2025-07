Cristina Plevani svela di aver vissuto una vera e propria svolta personale grazie all'Isola dei Famosi 2025: "Ora non voglio più sopravvivere"

L’Isola dei Famosi 2025 ha avuto su Cristina Plevani un impatto importante e no, non parliamo del fisico e della fame. La vincitrice del primo Grande Fratello, rimasta nella storia della TV italiana, ha conquistato la finale del reality, dimostrandosi ancora una volta molto amata dal pubblico di Canale 5. Eppure, in questi mesi in Honduras, non ha fatto mistero delle sue debolezze. In particolare, Cristina ha ammesso di essere restia a creare rapporti profondi per paura di rimanerne scottata e provare dolore.

Questo l’ha però portata, negli anni, a precludersi molte esperienze, oltre che rapporti umani, cosa alla quale non è più disposta a rinunciare. Lo ha ammesso a poche ore dalla fine dell’Isola dei Famosi, spiegando che quest’avventura l’ha cambiata profondamente. “I due mesi passati qui mi hanno aiutata a portar fuori quello che io interiormente sapevo già ma che non riuscivo bene ad esternare.”, ha esordito Plevani in un confessionale.

Alle telecamere dell’Isola ha poi spiegato che: “Io sapevo dei miei difetti, del mio modo di vivere, e qui, ad aver esternato tante cose, mi ha reso più leggera.”. È in virtù di questo cambiamento che, una volta tornata in Italia, è pronta a dare una svolta alla sua vita: “Adesso ho proprio voglia di condividere con le persone che mi sono care i momenti, sia belli che brutti, però di evitare di dire sempre no, come ho sempre detto, a qualsiasi invito, proposta, e di iniziare a vivere una vita e non sopravvivere.”. Ad ascoltarla Omar Fantini, che ha sottolineato come anche lui, grazie all’Isola, abbia imparato ad assaporare meglio i momenti, senza darli per scontati, brutti o belli che siamo.

