Torna nel salotto di Verissimo Cristina Plevani, la nota vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. L’ex gieffina sarà nel cast de L’Isola dei famosi e si è raccontata nel programma di Silvia Toffanin, aprendo la scatola dei ricordi: “Mio padre non era come quello degli altri, era un po’ particolare. A undici anni ero nella mia camera, mio padre tornò a casa e disse che gli avevano sparato.

Skin, chi è la moglie Ladyfag/ Il matrimonio nel 2020 e la nascita della figlia Lev Lylah

A me nella vita è mancato avere un confronto, io ho rimosso un po’ di cose, ricordo che mi scriveva tante lettere. So il reato per il quale mio padre era stato condannato, nella vita ha pagato ma in casa non ho mai visto e sentito niente. Mia madre scoprì di avere un tumore un mese dopo la morte di mio papà. Io era a Padova per studi e mi ritrovai giovanissima orfana, non ho metabolizzato subito. Ho bei ricordi con gli amici di quegli anni, il peso di quella perdita mi è arrivato dopo il Grande Fratello. Mi manca la strigliata dei miei genitori”.

Anouchka Delon a Verissimo: "Parlo ancora con mio padre Alain"/ "Con i miei fratelli c'è tensione"

Cristina Plevani e il passato al Grande Fratello

Sempre nel salotto di Verissimo, Cristina Plevani ha ricordato il suo percorso al Grande Fratello: “Non avevo ancora la mia identità, ero in balia degli eventi e nella vita ho perso dei treni, ho avuto anni per metabolizzare quanto accaduto. Il Grande Fratello? Mi sento fortunata ad aver compiuto quel percorso, sono felice di aver vinto per prima questo programma. Adesso non c’è l’amore nella mia vita, ho la calamita per persone che non vanno bene per me, sono nella fase che non andrei a convivere”.

Ricordando il suo Grande Fratello, Cristina Plevani ha raccontato: avevamo tutti tanta incoscienza, nessuno sapeva che cosa sarebbe successo e quanto sarebbe stato visto. E forse è stato proprio questo il bello: non abbiamo vissuto il boom mediatico, e il “dopo” è passato in fretta”.

Fabri Fibra diffamò Valerio Scanu: Cassazione conferma condanna/ "Cattiveria gratuita", ma c'è un'altra causa