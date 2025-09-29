Chi è Cristina Plevani? Dalla vittoria del Grande Fratello all'Isola dei Famosi, il flirt con Pietro Taricone e l'amore oggi: "Fidanzato? Dico che..."

Dal Grande Fratello all‘Isola dei Famosi, Cristina Plevani è ormai una veterana dei reality nostrani. La classe 1972 di Iseo sa come vincere, ma non dispensa consigli ai nuovi concorrenti che stasera varcheranno la famosissima porta rossa di Cinecittà. La sua vita d’altronde è fuori dal mondo dello spettacolo. Cristina non sembra amare più di tanto le luci dei riflettori e, anche per questo motivo, tiene la sua sfera privata alla larga dal gossip.

Così, quando qualche tempo fa è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha dovuto fare un lungo riassunto relativamente al suo vissuto sentimentale di questi anni. “Fidanzato? Sto bene da sola – ha chiarito la Plevani nel salotto di Canale 5 – ho avuto delle storie in questi anni ma nessun vero fidanzato. Mi sono presa tante batoste…”, ha confidato Cristina Plevani.

Cristina Plevani, il tasto dolente Pietro Taricone e l’amore: “Sono pronta ma…”

Torna inevitabilmente alla mente il flirt che sbocciò nella casa del Grande Fratello con l’indimenticabile Piero Taricone, di cui Cristina Plevani non parla mai. Per l’ex concorrente gieffina è una ferita ancora aperta, la sua scomparsa è stata una brutta botta da superare per chiunque gli fosse affezionato. “Non ne parlo mai e non ne scrivo sui social perché se io scrivessi di lui nelle ricorrenze sarebbe un modo per acchiappare like facili”, ha spiegato saggiamente al showgirl in un’altra intervista riportata da SuperGuidaTv.

“Queste cose a me non piacciono. Poi ho sempre detto e ho promesso alla famiglia che io non parlerò mai di lui”, ha dichiarato l’ex vincitrice del Grande Fratello. Tornando al discorso sentimentale, oggi sembra non esserci nessuno nella sua vita, ma Cristina Plevani non chiude ad un futuro fatto di amore e passione. “Sono aperta a questo, ma ognuno dovrebbe restare a casa sua”, ha detto ironicamente Cristina.