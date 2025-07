Cristina Plevani è fidanzata o single? Tutto sulla concorrente de L'Isola dei Famosi 2025 ed ex vincitrice del Grande Fratello.

Nonostante sia una vera esperta dei reality, Cristina Plevani ha conservato un certo amore per la privacy che l’ha sempre tutelata dal finire al centro del gossip per questioni amorose. Questo, però, ha portato la concorrente de L’Isola dei Famosi 2025 a diventare una sorta di “Cenerentola triste” già dall’epoca del Grande Fratello quando grazie alla sua spontaneità e semplicità aveva conquistato il pubblico vincendo il reality contro Pietro Taricone e Salvo Veneziano alle battute finali.

E oggi, dopo ben 25 anni, ci sembra di parlare ancora di lei, di quella giovane ragazza di Iseo che era stata capace di entrare nel cuore degli italiani in pochissimi mesi. Ma ad incuriosire in tutto questo tempo, il retroscena sulla sua vita privata. Davvero è ancora single? “Perché parlarne? Sicuramente ne avrei giovato in gossip, ma non sono mai stata il tipo“, così Cristina Plevani aveva risposto sui social a chi, curioso, voleva saperne di più sulla sua vita privata. I fan, però, non hanno mai smesso di farsi domande anche se la risposta sembra essere una sola: non vuole nessuno.

Cristina Plevani cenerentola triste? No, beniamina dell’indipendenza: “Ah, c’è un tempo per accoppiarsi?“

“Non mi piace nessuno“. Questa la risposta franca e secca di Cristina Plevani a chi le ha continuato a domandare su marito e fidanzato. La sua vita sentimentale appare totalmente segreta, e questo va benissimo. Durante il Grande Fratello aveva avuto un brevissimo flirt con Taricone, spentosi poi dopo poco e trasformatosi in una bella amicizia. Lei come molti altri vip del mondo dello spettacolo, va contro le norme sociali che riteniamo “normali”: “Ci sono regole di vita che stabiliscono quando devo accoppiarmi?” aveva detto con il suo solito tono ironico. Ma di certo i corteggiatori non se li fa mancare: “Ogni tanto mi fermo per un pit stop, ma poi sgommo lasciando indietro il fortunato o lo sfortunato, dipende dai punti di vista“. E brava Cristina! Forse è proprio questo che piace di lei: è una donna indipendente, molto “radicata” (come si usa dire oggi) e soprattutto, consapevole di quel che è e quel che vuole.