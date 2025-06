Cristina Plevani racconta il dolore per la madre: "Morta troppo presto… Quando è successo, mi è crollato il mondo".

Cristina Plevani non ha mai nascosto il grande dolore per la perdita della sua amata mamma, un duro colpo ricevuto quando era ancora molto giovane. Oggi, l’ex vincitrice del Grande Fratello si trova all’Isola dei Famosi 2025 in qualità di concorrente ma i fan non possono fare a meno di chiedersi chi siano i suoi genitori e la storia della sua famiglia. Legatissima a mamma e papà, si era accorta fin da piccola che suo padre non era come tutti gli altri, e ancora molto giovane ha scoperto che gli avevano sparato.

In particolare, suo padre fu messo in carcere quando lei aveva solo 12 anni, ma nonostante la personalità e la storia particolare della sua famiglia non ha mai smesso di fidarsi di lui: “Ricordo la sensazione del suo bacio sulla fronte, come si vede in quel filmato“. Lei ha costantemente creduto dell’innocenza del papà ed è sempre andata a trovarlo in carcere: “Avevo imparato che in carcere ci sono delle gerarchie, era trattato bene perché era una persona brillante, ha salvato un ragazzo di Iseo a cui volevano fare del male“.

Cristina Plevani in lacrime per la morte dei genitori: “La consapevolezza è arrivata al Grande Fratello“

Cristina Plevani (clicca qui per conoscerla di più), è rimasta completamente orfana all’età di 24 anni dato che mamma e papà sono venuti a mancare a pochi anni di distanza l’uno dall’altro. Tutto è iniziato nel 1994 con un incidente del papà, mentre la mamma è morta per via di un tumore nel 1996. La notizia è arrivata all’improvviso quando lei stava ancora studiando psicologia: “Il peso della perdita dei miei mi è arrivato dopo il Grande Fratello“, aveva dichiarato all’epoca parlando dei suoi genitori. L’attuale concorrente dell’Isola 2025 ha spiegato di essere rimasta sconvolta quando era morta sua madre. Non si sarebbe mai aspettata la diagnosi di tumore, così all’improvviso: “Quando mamma mi ha detto che aveva un tumore, mi è crollato tutto. La mia vita è cambiata completamente“, spiegava.