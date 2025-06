Nel daytime di oggi de L’Isola dei Famosi la naufraga Cristina Plevani ha avuto un acceso scontro con Dino Giarrusso dove lo ha anche definito un classista, una persona che giudica le persone dalle conoscenze che ha. Per non parlare di Teresanna Pugliese che ha risposto a tono alle sue provocazioni.

Oltre a questo episodio, però, la vincitrice del primo Grande Fratello si è lasciata andare con l’ex di Uomini e Donne parlando dei suoi genitori e di come sono tragicamente scomparsi lasciandola orfana in giovane età, infatti se l’è sempre cavata da sola. “Con mio papà mi sentivo protetta. Con mamma forse c’era un po’ di rivalità. Lei era in ospedale mentre lui ha fatto l’incidente. Poi lui è morto. Un mese dopo ha scoperto di avere un tumore”.

Quando i senatori vinsero una prova ricompensa, un piatto di pasta al pomodoro, Cristina Plevani fu una delle poche che decise di non mangiare perché se no poi il suo stomaco avrebbe potuto giocarle degli scherzi, e anche perché non aveva fame per nulla. Nel daytime la donna si è confidata con Teresanna Pugliese facendo una confessione piuttosto scioccante: “Della fame non mi frega niente, e se ci sono i piagnistei per il cibo io se fossi l’Isola li farei soffrire ancora di più”.

Sempre la naufraga ha fatto un’altra confessione importante: “La gioia non te la so esprimere, la sofferenza la so gestire. Preferisco essere una presenza in disparte. Ecco perché non ho legami”. Stasera all’Isola dei Famosi ci sarà una nuova puntata e lei spera che se ne va da Dino Giarrusso.