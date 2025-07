Cristina Plevani svela un post-Isola inatteso: “Con chi mi sento davvero? E quel dolore al seno… ho avuto molta paura”

La vincitrice de L’Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani, è riuscita a tornare in auge dopo ben 25 anni e oggi non si parla altro che di lei. Una volta fuori dal programma ha raccontato a Radio Radio di essere rimasta in contatto con Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti. In particolare, però, continua a sentire l’ex deputato con cui ha instaurato un buon rapporto durante il percorso nel reality di Canale 5. Ma come sta oggi Cristina Plevani? Andiamo a scoprirlo!

Di recente Cristina Plevani ha raccontato di aver avuto paura per uno strano dolore al seno una volta uscita dall’Isola dei Famosi: “Mi sono svegliata spaventata con un dolore fortissimo e una “placca” duro al seno sinistro. Quindi la mattina, appena ho visto gli operatori, ho chiesto di essere visitata”, ha spiegato, “Mi hanno dato gli antibiotici e antidolorifici, poi ho fatto subito un’ecografia richiesta, per sicurezza. Non avevo nulla, non sapevano cosa fosse, pensavano o una botta o un’infiammatoria. Poi è passata”. Dopo il reality ha spiegato di aver fatto tutti i controlli e di aver scoperto di non avere niente.

Cristina Plevani svela di non aver sofferto la fame all’Isola dei Famosi 2025: “Spesso ho rinunciato al riso“

All’Isola dei Famosi 2025 Cristina Plevani ha svelato di non aver sentito la fame durante il percorso alle Honduras: “Non ho sentito la fame infatti tante volte ho rinunciato al riso perché era misero”, ha raccontato la vincitrice del programma, “Però mi sono accorta che sono risultata fredda e dura però avevo un equilibrio mentale che mi ha aiutato a non sentire questa sofferenza”. E se anche fosse risultata fredda, quello che i fan hanno amato di lei è stata senza dubbio la sincerità durante tutte le settimane all’Isola, carta vincente che l’ha portata ancora al trionfo.