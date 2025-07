Cristina Plevani concorrente del Grande Fratello Gold? Il GF vuole lei per l’edizione amarcord: cos'ha risposto?

Da qualche mese si è concluso il Grande Fratello e si inizia a parlare della prossima versione ‘Gold‘ di settembre. Spuntano quindi i nomi dei possibili protagonisti del reality più famoso in assoluto e tra questi, spicca quello di Cristina Plevani, vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025 ed ex vincitrice del programma che segue i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Dopo la vittoria alle Honduras ha confessato di non voler più abbandonare il mondo della televisione come invece era successo dopo la prima edizione del GF.

Di conseguenza, viene spontaneo pensare che Alfonso Signorini potrebbe richiamarla al Grande Fratello Gold, una versione nuova del reality dove la concorrente potrebbe di nuovo dare il meglio di sè. Visto il calo degli ascolti degli ultimi anni, è necessario infatti rivedere alcune dinamiche e forse puntare su un cast che sia più forte e autentico, come del resto è Cristina Plevani. La sua forza è proprio la semplicità e la sincerità ad ogni costo senza troppe strategie. Riguardo alla sua partecipazione al Grande Fratello Gold spuntano delle indiscrezioni anche da Lorenzo Pugnaloni.

Cristina Plevani al Grande Fratello Gold, l’indiscrezione: “Bisogna vedere se accetterà“

Sui social un utente ha chiesto a Lorenzo Pugnaloni se avesse qualche idea sui concorrenti dell’edizione Gold del Grande Fratello. Ecco la sua risposta: “Posso, al momento, annunciarvi che c’è la volontà di contattare Cristina Plevani (anche se ha vinto l’lsola ora). Bisognerà vedere se accetterà“. Insomma, come era abbastanza prevedibile, la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025 potrebbe tentare una tripletta entrando 25 anni dopo nella casa più spiata d’Italia, che l’aveva resa famosa nonostante il suo successivo allontanamento dai riflettori. Secondo voi accetterà di rimettersi in gioco per la terza volta? Al momento Cristina Plevani si gode la vittoria nella sua Iseo dove è stata organizzata una grande festa in suo onore per il ritorno dalle Honduras.