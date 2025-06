Momento di scontri all’Isola dei Famosi 2025, con Cristina Plevani che ha reso palese il suo voto alle nomination di oggi, mercoledì 11 giugno 2025. Durante la puntata, Veronica Gentili le ha chiesto chi volesse eliminare e lei non ha esitato nel fare il nome di Chiara Balistreri. Il motivo? “Pensavo di farle un complimento ma ha recepito un complimento come fosse un’accusa su un’amica“, ha detto Cristina.

Daniele Rugani, chi è la nuova fidanzata Valentina?/ "Non cerca hype, ma lui ha tradito in passato"

Poi ha precisato di averla incitata a brillare di luce propria e di avere più personalità all’interno del reality: “Qualche volta mi sembra oscurata dal carattere forte di Teresanna“, ha continuato la Plevani. Apriti cielo, in quel momento le due si sono scontrate e non sono riuscite a trovare un punto di incontro. Chiara si è difesa dicendo di essere arrivata a tutti i concorrenti in maniera diversa, e che Cristina Plevani dà poco modo e spazio agli altri di farsi conoscere. Allo stesso tempo, anche lei aveva votato l’altra concorrente.

Gianna Nannini nella bufera dopo San Siro: accuse choc dopo gesto con Elodie/ "Fuori luogo, vergogna!"

Cristina Plevani furiosa con i concorrenti de l’Isola 2025: “Non rispettano le regole“

“Cristina ha detto che qui non guarda in faccia a nessuno, quindi mi sono detta, giochiamo!“, ha detto Chiara Balistreri giustificando la sua nomination nei confronti di Cristina Plevani. Quest’ultima ha ribattuto chiedendole se non avesse motivazioni più concrete e lamentandosi per il fatto che spesso i concorrenti non danno giustificazioni forti per i voti: “Tirate fuori gli attributi“, ha detto. La discussione era nata dal fatto che Cristina Plevani si era lamentata per il poco interesse dei naufraghi nel seguire il regolamento e i turni per andare a fare la legna.