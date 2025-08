Cristina Plevani ha ricevuto un durissimo messaggio di critiche da un utente del web: la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2025 ha risposto a tono

Parole molto dure sono quelle che Cristina Plevani ha ricevuto da un utente del web e che la vincitrice dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha deciso anche di condividere sul suo profilo Instagram, rispondendo a tono. L’utente in questione, una donna, ha criticato aspramente il modo di fare e di essere di Plevani, definendola una “donna algida e fredda, che non ha gentilezza nel suo DNA”.

Ma non è tutto: la donna ha ammesso senza mezzi termini che Cristina Plevani non le piace, “non mi piace quello che dici e come lo dici, quel modo passivo-aggressivo che hai“. Cristina Plevani, per l’utente, non sarebbe, insomma, una persona ‘sana’. Critiche pesantissime, di fronte alle quali l’ex gieffina non è riuscita a rimanere in silenzio, rispondendo con parole incisive e dirette.

Dopo aver ammesso che è impossibile non riflettere di fronte a queste critiche, Cristina Plevani ha scritto: “Questo è un commento bello pesante, un giudizio duro. Sia chiaro, non mi scalfisce… Più che giudicata sembro quasi condannata ad essere una persona spregevole, senza cuore e sentimenti. Nulla di più lontano dalla mia persona”, ha però tenuto a precisare l’ex naufraga, dicendosi per nulla toccata da questi pesanti giudizi. Così è andata al contrattacco, dicendo: “Ma davvero il vedere qualcuno in un reality vi dà la presunzione di conoscere chi state guardando e di giudicarlo sul personale? Le lascio il suo pensiero.”, ha dunque concluso, rivolgendosi direttamente all’utente che le ha scritto il lungo messaggio d’accusa.

