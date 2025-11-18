Parole dure di Cristina Plevani a Omer Elomari in diretta al Grande Fratello 2025: critiche per la relazione con Rasha e il suo comportamento

La coppia Rasha-Omer continua a scatenare discussioni dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello. C’è chi li ama e chi, invece, non trova del tutto sincero questo sentimento o, comunque, nota un forte squilibrio nel manifestarlo. Se Omer è chiaramente infatuato di Rasha, quest’ultima, pur dicendosi altrettanto interessata, non lo dimostra allo stesso modo. Una cosa che, durante l’ultima diretta del Grande Fratello, lo hanno fatto notare sia Sonia Bruganelli che Cristina Plevani.

Questa seconda, in particolare, non solo ha sottolineato questo aspetto della coppia Rasha-Omer, ma ha anche dato luce ad un fatto che molti criticano: che Omer viva ormai nell’ombra di Rasha e si esponga ormai soltanto per difenderla o parlare di lei. “Io sono tra quelle che non vede questa ship come una storia sentimentale. – ha esordito Plevani in studio – Vedo tanta amicizia, secondo me a Rasha Omer non piace o, almeno, non come Omer vorrebbe. A Rasha piace Rasha…”, ha tuonato.

Cristina Plevani attacca Omer al Grande Fratello 2025: “Vivi nell’ombra di Rasha”

Parlando poi della gieffina, ha aggiunto: “Io vedo una donna forte di carattere, sei entrata in quella Casa con un obiettivo ben preciso ed è quello di arrivare in fondo, e tu ci arriverai da sola, non hai bisogno di Omer. Anche la questione del bacio: io vedo un bacio in amicizia. È arrivato l’aereo e forse ti ha dato una consapevolezza diversa e ti ha fatto sciogliere un po’. ”

Ma le parole più forti, da parte di Cristina, sono andate a Omer e al suo comportamento al Grande Fratello: “L’unica cosa è che mi dispiace per Omer, perché vedo che dipendi da Rasha in tutto e per tutto e sei diventato la moquette sotto i piedi di Rasha. Non hai proprio potere decisionale su nulla. Fino a poco tempo fa eri più dinamico, adesso tu sei l’ombra di Rasha e vivi in quella Casa nella sua ombra!” Applausi scroscianti in studio per Plevani.