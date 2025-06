Animi sempre più infuocati all’Isola dei Famosi 2025 e, come sempre, il motivo delle discussioni nasce dal cibo. La divisione del riso durante la giornata ha acceso un dibattito tra vari naufraghi e, in primis, tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso. Quest’ultimo si è opposto all’idea di magiare una sola volta al giorno la porzione che ora dividono tra pranzo e cena, per avere così un pasto più soddisfacente. Opposizione che ha scatenato la reazione di Cristina, che spesso ha criticato il naufrago per il suo comportamento.

Cristina Plevani smaschera Dino Giarrusso: “Micidiale”/ Cosa sta facendo all’Isola dei Famosi

“Dici sempre ‘il gruppo, il gruppo’ poi sei un egoista! – ha tuonato la naufraga contro Giarrusso, definendolo – sabbia nelle mutande.” Quando lui ha fatto notare che queste sono offese, Cristina ha replicato: “Chissà quanti insulti da politico ti sei preso, questi qua son bazzecole!” “Io qui non faccio politica. – ha risposto Dino – Sono una persona che sta qua, che si mette a disposizione e ogni volta c’è un motivo per andare addosso. È proprio la mentalità, ‘Prendiamocela con uno’.”

Cristina Plevani, chi è?/ Dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi 2025, la tragica morte dei genitori e...

Cristina Plevani contro Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi 2025: “Saccente, mi dà fastidio!”

Parole che hanno alimentato ancor di più il fastidio di Cristina Plevani nei suoi confronti, tanto che la naufraga dell’Isola dei Famosi 2025 gli ha risposto sarcastica: “Scusa, sono ottusa, non ho la tua apertura mentale, la tua cultura e la tua intelligenza… va bene così! A 53 anni sono arrivata e con la testa alta comunque, anche senza avere la tua intelligenza!”

In confessionale, Cristina ha quindi accusato Dino di pensare solamente a se stesso: “La sua saccenza qualche volta mi da un po’ fastidio. Su questa cosa del cibo io e lui andiamo proprio d’accordo. Di litigare per un pezzo di cocco o una razione di riso… piuttosto dico ‘mangiatelo tu!’. Lui invece credo che non rinuncerebbe mai neanche a un pezzettino di cocco.” ha sentenziato.

Cristina Plevani, chi è: "Fidanzato? Ho avuto amori non ricambiati"/ "Segnata dalla morte dei genitori"