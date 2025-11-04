Valentina Piscopo sotto accusa al Grande Fratello 2025: Ascanio Pacelli e Cristina Plevani mettono in dubbio la veridicità del suo intervento nella Casa

Il ritorno di Valentina Piscopo nella Casa del Grande Fratello 2025 ha scatenato un nuovo vero e proprio putiferio. Prima lo scontro con Benedetta Stocchi, poi la lite con Rasha e Anita, infine quella con gli opinionisti in studio. Ascanio Pacelli prima e Cristina Plevani poi hanno lanciato pesanti stoccate a Valentina, accusandola di aver messo in piedi uno spettacolo e forse neppure così sincero.

“Parli di teatrino ma hai mandato in onda il più grande spettacolo che la tv italiana abbiamo mai visto. – ha esordito Ascanio su Valentina – Ne hai combinate tante in queste settimane, ma alla fine di tutto questo, ne è valsa la pena? Se avevate una chance di salvare questa relazione l’avete disintegrata!”, ha tuonato l’opinionista. “Io non ti capisco neppure quando parli”, è stata però la risposta della fidanzata di Domenico, che ha chiuso così il discorso con Ascanio.

Cristina Plevani accusa Valentina Piscopo in diretta al Grande Fratello 2025: “Ti sei costruita questa parte per entrare”

Ci è andata però più pesante Cristina Plevani. L’opinionista ha accusato Valentina Piscopo di aver messo in piedi tutta questa sceneggiata perché voleva essere lei concorrente del Grande Fratello: “Non mi è piaciuto il tuo ingresso. – ha esordito decisa Plevani – All’inizio mi sono immedesimata nella donna innamorata, ma poi entri una, entri la seconda e entri la terza, allora mi puzza.” ha spiegato. A farle storcere il naso è stata soprattutto una frase di Valentina: “Poi entri, dici, per avere un chiarimento, però subito precisi di essere ‘Valentina e non la compagna di Domenico’. Per me sei una che voleva la visibilità, ti sei costruita questa parte per entrare. Tu non vuoi stare a casa, volevi entrare come concorrente!” Accusa, questa, che ha fatto infuriare la donna: “Se volevo entrare, sarei entrata dalla prima puntata!”, ha chiuso Valentina.