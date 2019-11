Cristina Plevani dopo il Cammino di Santiago/ “Mai sognato, ma ce l’ho fatta!”

Cristina Plevani ha terminato il Cammino di Santiago di Compostela, che ha praticamente documentato su Instagram. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello non ha nascosto la delusione per il paesaggio che ha trovato, ma non per il viaggio, che invece le ha lasciato tracce che deve ancora decifrare. «Il paesaggio, sono sincera nel dire che non mi ha entusiasmata. I boschi sempre molto belli. Il resto poco emozionante. Forse mi aspettavo ancora i tipici altarini dei pellegrini, invece nulla». Partita evidentemente carica di aspettative, si è interrogata sulle strane sensazioni che ha vissuto all’arrivo. «Mi avvicino alla Cattedrale. Mi sembra quasi di non provare nulla. Ho quasi paura di questo. Come è possibile? Troppe aspettative? Arrivo. È immensa». Si tratta dell’itinerario percorso dai pellegrini fin dal Medioevo per arrivare, attraverso Francia e Spagna, al santuario presso cui ci sarebbe la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore. Ma chi intraprende il cammino è animato da motivazioni differenti.

CRISTINA PLEVANI DOPO IL CAMMINO DI SANTIAGO “CE L’HO FATTA!”

Pochi minuti fa però Cristina Plevani ha pubblicato un altro post su Instagram per ringraziare quanti le hanno tenuto compagnia sui social durante il Cammino di Santiago di Compostela. L’ex gieffina si è detta sorpresa dall’entusiasmo dei suoi fan per il cammino. «Lo dico perché a differenza di molti di voi, io non ci avevo mai pensato, non lo avevo mai sognato… Ricordo il giorno che ho deciso di partire ma mi sfugge il pensiero che mi ha fatto dire “faccio il cammino”». Per Cristina Plevani comunque, ora che è terminato il lavoro fisico, ne comincia uno mentale che in realtà è iniziato quando ha cominciato l’itinerario. Ora infatti deve solo elaborare quanto ha vissuto nell’ultimo periodo. «Quello che realizza il percorso fatto, quello che ha visto, chi ha incontrato e cosa ha provato». Ha intenzione di scrivere di quest’esperienza, da cui ha imparato ad esempio che «il cammino è condivisione anche se si viaggia da soli. Voi avete camminato con me». Tra i tanti commenti ai suoi post c’è quello di Monica Leofreddi che le ha fatto i complimenti: «Sei stata molto forte».





