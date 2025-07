Cristina Plevani, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, racconta la vittoria all'Isola dei Famosi 2025: "Mai pensato di partecipare, ho accettato perché..."

Cristina Plevani e l’Isola dei Famosi 2025: “Sogno della finale avverato“

Pochi giorni fa Cristina Plevani ha trionfato all’Isola dei Famosi 2025, ben 25 anni dopo la vittoria della prima storica edizione del Grande Fratello. Il reality honduregno ha rappresentato un’esperienza mozzafiato per la concorrente che, alla fine, ha primeggiato su tutti portandosi a casa il ricco montepremi. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, nel nuovo numero del settimanale da oggi in edicola, la vincitrice ha ripercorso questa avventura televisiva.

“Pensavo: ‘Potrebbe accadere, ma ho paura che non accada… Adesso fanno il nome di Mario…’“, ha ammesso ricordando e rivivendo il momento della proclamazione durante la finalissima. Una vittoria per lei inaspettata, arrivata soprattutto durante l’ultimo testa a testa contro Mario Adinolfi: “Una volta gli ho detto: ‘Pensa se arrivassimo in finale io e te, che sogno’. E lui: ‘Se vinci tu io rosicherei parecchio’. ‘lo invece sarei contenta se vincessi tu’. E il sogno della finale insieme si è avverato“.

Cristina Plevani: “Ho accettato di partecipare perché…“

L’Isola dei Famosi 2025 è stata per Cristina Plevani una piacevole scoperta, indubbiamente complicata ma che le ha anche permesso di ritornare sulla scena televisiva dopo il trionfo al Grande Fratello nel 2000. Nel corso dell’intervista, ha svelato le motivazioni della sua partecipazione: “Ho accettato di partecipare solo perché cadeva nei 25 anni da quella mia vittoria, non mi era mai passato per la testa di partecipare a ‘L’Isola’, né del resto mi era mai stato chiesto prima“.

Un’occasione che le è stata proposta quest’anno e che ha deciso di cogliere al volo, senza troppe aspettative ma con il semplice gusto di rimettersi in gioco: “Mentre chiudevo la porta di casa piangevo. lo sto così bene a casa mia sul divano, non sono sbarcata in Honduras carica ‘a pallettoni’ come gli altri naufraghi“. Non manca poi un giudizio su alcuni compagni di viaggio: con Dino Giarrusso non farebbe mai una vacanza insieme poiché “non saremmo compatibili”, di Mario Adinolfi è invece rimasta piacevolmente stupita: “Avevo in mente il personaggio, ho conosciuto l’uomo e le sue fragilità“.