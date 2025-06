L’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2025 ha rimescolato un po’ le carte in quanto ad alleanze e avvicinamenti. C’è chi infatti ha notato che Cristina Plevani, negli ultimi giorni, si è particolarmente avvicinata a Mario Adinolfi, diventando quasi la sua nuova confidente. Di certo lo hanno notato Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri, che hanno anche lanciato a Cristina qualche frecciatina.

Teresanna ha comunque esordito affermando che, dopo le liti che l’hanno vista protagonista la scorsa settimana, questa nuova vuole starsene lontana dalle polemiche: “Farò finta di non vedere e non sentire, perché non voglio arrabbiarmi e stare male. – ha ammesso, per poi aggiungere – Non so come si evolverà, perché in puntata siamo arrivai neri, con tanta negatività. Gli animi si sono placati però ognuno rimane della propria posizione.”

Cristina Plevani sotto accusa all’Isola dei Famosi 2025: il consiglio a Mario Adinolfi

È, dunque, una calma apparente quella che si è sviluppata a Playa Dos tra i concorrenti, tuttavia alcuni atteggiamenti di Cristina sembrano aver sollevato qualche critica da parte delle due naufraghe, al punto che Chiara è arrivata ad accusare la Plevani di vivere di ‘luce riflessa’, in questo caso quella di Adinolfi. “Quando capiranno che stando al fianco di una persona che per te arriva in finale non poterà in finale anche te?”, ha chiesto con sarcasmo Chiara. Dall’altra parte, Cristina, in una chiacchierata con Adinolfi, lo ha invitato ad ignorare le frecciatine, cercando di farsele scivolare in modo da non alimentare ulteriori polemiche. “Cristina ha paura che possa essere inutilmente molesto in questa settimana dell’Isola, continuando far detonare dinamite che non c’è bisogno di far detonare. Io però ho ancora qualche conto da pareggiare.”, ha tuttavia ammesso il giornalista.