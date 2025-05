Cristina Plevani e l’esperienza a Uomini e donne

Cristina Plevani, storica, prima vincitrice del Grande Fratello, è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 in partenza il prossimo 7 maggio. La sua presenza ha scatenato l’entusiasmo del pubblico che, da tempo, speravano di rivederla protagonista in tv. Dopo la vittoria al Grande Fratello, la Plevani è sempre stata molto seguita dal pubblico che, ancora oggi, ricorda la sua avventura a Uomini e Donne in qualità di tronista. In passato, infatti, Maria De Filippi ha puntato spesso su ex protagonisti dei reality per dare slancio al trono classico.

Cristina Plevani, all’epoca single e con la voglia di trovare il principe azzurro, decise di mettersi in gioco accettando l’offerta della redazione del programma di Maria De Filippi. La sua avventura sul trono, però, durò davvero poco perché fu colpita da un vero e proprio colpo di fulmine che la portò a scegliere poco dopo.

Cristina Plevani e la scelta di Mirko a Uomini e Donne

Il trono di Cristina Plevani durò solo 7 puntate. L’incontro con Mirko Vatteroni portò, infatti, la Plevani a concludere subito la sua avventura a Uomini e Donne. La storia, tuttavia, non regalò a Cristina il lieto fine che desiderava e, qualche anno fa, su Instagram, la Plevani ricordò così quell’esperienza:

“Ricordo l’imbarazzo della prima puntata dove venni presentata”, aveva ammesso Plevani nel post. Nonostante ciò, è arrivato il colpo di fulmine: “Poi vidi un video dove comparivano una ventina di ragazzi che scendevano da un pullma e quando ho visto quel pezzo di ragazzo coi capelli un po’ lunghi ho pesnato: ‘Sembra il cantante dei Red Hot Chilli Peppers, Anthony Kiedis’. Con Mirko alla seconda uscita era già partito il limone e alla settima puntata l’ho scelto. Oh, se deve andare può andare anche nella vita reale senza le telecamere, non è andata. Più visto né sentito”, svelò all’epoca la Plevani.

