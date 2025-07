Cristina Plevani ripercorre la sua avventura a Uomini e Donne e rivela un curioso retroscena sulla sua scelta di allora...

Forse non tutti ricordano che Cristina Plevani, ex vincitrice del Grande Fratello, partecipò anche a Uomini e Donne di Maria De Filippi alcuni anni fa. La ragazza prese parte al dating show di Canale 5 qualche anno dopo aver vinto l’edizione nip del Grande Fratello. Proprio negli studi di Mediaset, conobbe Mirko Vatteroni, che fu la sua scelta dopo sette puntate. In una recente apparizione su Instagram, l’ex concorrente ha ricordato quel periodo – era il 2004 – in cui partecipò a Uomini e Donne.

A quanto pare Cristina Plevani approcciò al programma senza troppa convinzione, ma durante le registrazione conobbe Mirko, con cui poi ebbe una brevissima storia d’amore. Sui social ricorda quei momenti con leggerezza, ma anche con lieve imbarazzo. “Ora che ci penso, non ricordo nemmeno perché e come avevo conosciuto quello del pubblico. Va beh… dissi di sì”, spiega Cristina.

Cristina Plevani e la storia d’amore flash con Mirko Vatteroni conosciuto a Uomini e Donne

Nelle prime puntate ci fu un po’ di imbarazzo, ma quando conobbe Mirko Vatteroni rimase incantata. “il programma già allora organizzava le uscite. Madonna santa… Spesso nessuno sapeva mai cosa dire. Ci sono stati tanti silenzi e tempi morti imbarazzanti”, spiega Cristina Plevani. Con Mirko scappò il bacio già alla seconda uscita, così dopo sette puntate l’ex vincitrice del Grande Fratello decise di scegliere il ragazzo e di concludere la sua esperienza nel programma.

La loro relazione, tuttavia, si esaurì nel giro di poche settimane e oggi la Plevani non sembra avere troppi rimpianti. Già alcuni anni fa, a proposito di quell’esperienza, Cristina aveva detto di non essersi pentita di aver voltato pagina. “Mi resi conto che Mirko non era interessato a me, semplicemente. Forse era più interessato ai meccanismi televisivi.”