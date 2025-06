Scintille all'Isola dei Famosi 2025 tra Cristina Plevani e Patrizia Rossetti: le due naufraghe non se le mandano a dire a causa del riso.

Cristina Plevani e Patrizia Rossetti, scintille all’Isola dei Famosi 2025

Anche tra i naufraghi che sono andate sempre d’accordo, il nervosismo si fa sentire e basta una porzione di riso per scatenare una lite, anche con toni abbastanza accesi. E’ quanto accaduto tra Cristina Plevani e Patrizia Rossetti che, nel corso del daytime di oggi, lunedì 16 giugno 2025, sono state le protagoniste di una lite anche abbastanza accesa. A scatenare tutto è stato il riso: lo scontro tra le due naufraghe che, finora, erano riuscite a fare gruppo non andando molto d’accordo con le più giovani, è stato su chi avrebbe dovuto cuocere il riso per il pranzo.

Isola, Chiara Balistreri attacca Cristina Plevani: "Si arrabbia a favor di telecamera"/ "Non mi da niente"

“Dai Patty stasera lo fai tu il riso… non ho voglia proprio di discutere sul riso… stai sempre lì a sottolineare…” ha detto la Plevani ammettendo di non aver voglia di discutere ma, allo stesso tempo, di essere stanca di dover litigare anche per cose futili.

Cristina Plevani e Patrizia Rossetti: nervi a fior di pelle all’Isola dei Famosi 2025

Presenti in Honduras sin dalla prima puntata dell’Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti cominciano ad essere stanca e basta una piccola scintilla per far scoppiare una vera e propria lite. Nel corso della discussione con Patrizia Rossetti, la Plevani tira fuori il proprio malcontento ammettendo di non gradire il tono che, solitamente, la Rossetti utilizza per rivolgersi agli altri naufraghi.

Chiara Balistreri piange per la mamma Roberta: "Non le do mai valore"/ Il retroscena prima dell'Isola

“Da oggi sto zitta2, sbotta Patrizia stanca di essere continuamente ripresa per il tono di voce. “Ti piace fare la vittima”, replica poi Cristina. 2non lo so. Magari anche lei era nervosa. Tutti siamo nervosi e quindi viviamo ogni cosa così”, si sfoga poi Patrizia davanti alle telecamere provando a comprendere la reazione di Cristina.