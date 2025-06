Cristina Plevani finalista de L’Isola dei Famosi 2025: l’ex gieffina commuove tutti con la sua rinascita in Honduras. Le parole alla semifinale.

Dire che ce lo si aspettava sarebbe banale, ma Cristina Plevani è ufficialmente finalista de L’Isola dei Famosi 2025. Lei, che aveva vinto all’epoca il Grande Fratello, è pronta oggi a conquistare la 19ma edizione del programma condotto da Veronica Gentili. Con lei ci sono altri cinque naufraghi: Teresanna Pugliese, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Jey Lillo e Loredana Cannata. Il pubblico sarà chiamato a decidere chi tra i sopracitati sarà il vincitore dell’Isola 2025, anche se al momento la favoritissima è proprio la concorrente bergamasca.

Subito dopo l’ultima puntata, quando ha scoperto di essere in finale, Cristina Plevani ha gioito di fronte a tutti mostrandosi più felice che mai per essere riuscita anche stavolta a dimostrarsi come una delle concorrenti migliori di un reality targato Canale 5. Tornata su Playa Dos, ha subito abbracciato Loredana Cannata felice di questo enorme traguardo. Dopotutto, Cristina è riuscita anche questa volta a mostrare di avere un grande carattere, di saper socializzare e di essere stata completamente all’altezza dei concorrenti, riuscendo ad instaurare profonde amicizie. Ad esempio, lei e Mario Adinolfi sono diventati molto amici in questo periodo, con un rapporto che probabilmente continuerà anche fuori dall’Isola 2025.

“Che bello, che emozione”, ha detto Cristina Plevani dopo la Semifinale de l’Isola dei Famosi 2025, felicissima di aver conquistato anche questo traguardo. Poi, in confessionale si è sfogata: “Io sono arrivata sull’isola chiusa, molto ermetica, e con la paura di mostrarmi. L’Isola mi ha tirato fuori l’anima”. Sarà lei il vincitore dell’Isola dei Famosi? Non ci resta che attendere il 2 luglio 2025 per assistere all’ultima puntata dell’edizione, come al solito in onda in prima serata su Canale 5. Doppietta annunciata?