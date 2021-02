Cristina Plevani, flirt con Pietro Taricone/ Prima storica tenda del Grande Fratello

Quello fra Cristina Plevani e Pietro Taricone è stato probabilmente il primo amore in diretta tv che la televisione italiana ricordi. Era il lontano 2000, ben 21 anni fa, quando la bionda bagnina romagnola, e il bel tenebroso frusinate, si accoppiavano in quella che divenne la prima storica “tenda” del Grande Fratello. Un momento che molti ricordano, a testimonianza di quanto il reality show, ed in particolare quella prima edizione, fece breccia nel cuore della gente, venendo poi riproposto ogni anno grazie ad un enorme successo.

L’amore fra Cristina Plevani e Pietro Taricone durò purtroppo ben poco, quasi un battito di ciglia dirà qualcuno, visto che, nel giro di un mese i due “si lasciarono”, con il bel Pietro che finì poi fra le braccia di Marina La Rosa; ma nel cuore della vincitrice della prima edizione del Grande Fratello vi fu sempre spazio per quell’incontro. Cristina non ha mai smesso di ammirare Pietro, seppur lo stesso abbia poi deciso di avvicinarsi ad un’altra donna, ma rimanendo sempre composta, senza mai esporsi più di troppo e senza mai rilasciare interviste solo per far parlare di se.

CRISTINA PLEVANI, IL FLIRT CON PIETRO TARICONE: “LUI ERA IL MASCHIO DOMINANTE…”

Un riserbo estremo che solo in rare occasioni ha giustificato, come ad esempio lo scorso mese di dicembre, quando attraverso un post su Twitter scrisse: “Qualcuno mi chiede perché non ne parlo mai, non lo ricordo sui social in memoria. Perché è il mio modo per portargli rispetto e perché credo che c’è qualcuno a casa a cui non importa nulla di vederlo insieme a me”. Quindi aveva poi aggiunto a chi controbatteva la sua opinione: “Mi sa che è diversa la situazione. Io non ero la sua ragazza. Non devo andare in tv a parlare di lui, non tocca a me ma a chi realmente lo conosceva”. Fatto sta che la famosa notte d’amore fra Pietro Taricone e Cristina Plevani, è divenuta poi negli anni un pezzo di storia della televisione, anche se fra i due, come detto sopra, le cose non funzionarono come gli spettatori speravano, e il loro fu un rapporto quasi esclusivamente basato sull’attrazione fisica: “Pietro era il maschio dominante – aveva spiegato l’ex bagnina parlando con Di Più lo scorso mese di luglio – trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. Le cose, tra noi, non funzionarono. Pensavo che saremmo potuti rimanere almeno amici dopo la fine del programma. Invece no. Dopo l’uscita da parte sua raccolsi soltanto indifferenza”.



