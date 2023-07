Cristina Plevani: “GF Vip? Superati i limiti di volgarità”/ “Cesara Buonamici opinionista? Scelta strana”

Cristina Plevani e l’analisi sul Grande Fratello: “Èda un po’ che i limiti si sono superati in decenza e volgarità”

Mentre sul web circola senza sosta l’indiscrezione della possibile partecipazione di Cesara Buonamici alla prossima edizione del Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista unica, molti stanno esprimendo le loro perplessità per questa scelta. Una di questi è Cristina Plevani, vincitrice della primissima edizione del Grande Fratello.

In un lungo post pubblicato su Instagram, l’ex gieffina ha analizzato come il reality sia cambiato nel corso degli anni. “Il Grande Fratello è sempre stato un programma leggero e di intrattenimento, non certo di cultura. – ha esordito – Tralasciando la prima edizione che per ovvi motivi è stato quasi un esperimento sociale (involontario) più che un programma vero e proprio, le edizioni successive hanno seguito la moda dei tempi e il cambio sociale.” Detto questo, Plevani ha lanciato una critica: “È vero che negli ultimi anni il freno è stato lasciato andare un po’ troppo ed è anche vero che non puoi accorgertene oggi, perché è da un po’ che i limiti si sono superati in decenza e volgarità.”

Cristina Plevani commenta la possibile scelta di Cesara Buonamici come opinionista al GF

Cristina Plevani ha ricordato come nei primissimi anni aver partecipato al Grande Fratello potesse addirittura penalizzare un personaggio, cosa oggi cambiata del tutto: “Col passare del tempo però il gf è diventato un’occasione di visibilità per chi prima lo etichettava come il male (non che sia il bene ma almeno essere coerenti).”

L’ex gieffina si è dunque focalizzata sul ruolo dell’opinionista, dichiarando: “Ho sempre pensato che l’opinionista dovesse essere qualcuno preso dalle vecchie edizioni, magari prendere più nomi e alternarli di puntata in puntata…Gli opinionisti scelti li ho spesso visti come persone che si presentano in serata, magari imboccati dagli autori in base alle dinamiche del momento e a fine serata tanti saluti e baci, ci vediamo la prossima volta… ‘ah,fatemi sapere quando scende il bonifico’”. “La scelta della Buonamici credo risulti “strana” a tutti…”, ha perciò aggiunto Cristina, concludendo “A questo punto sono curiosa di vedere chi saranno i concorrenti e anche la linea del programma.”

