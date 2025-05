Cristina Plevani torna sul piccolo schermo e si racconta nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Per la storica prima vincitrice del Grande Fratello è tempo di tornare a vivere da vicino la tv, visto che sarà una delle naufraghe de L’Isola dei famosi in partenza. in questi giorni. Ma cosa sappiamo della vita privata di Cristina Plevani? A quanto risulta, la donna non avrebbe un compagno in questa fase della sua vita, anche se in passato ha vissuto molto da vicino l’amore e i sentimenti. Cristina Plevani, come molti ricorderanno ha vissuto una storia d’amore con Pietro Taricone, compianto ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello.

Cristina Plevani è abbastanza riservata intorno a quella che è la sua vita privata e non ha mai amato particolarmente i riflettori. L’esperienza a L’Isola dei famosi sicuramente sarà utile per far luce più a fondo nella vita della nota ex gieffina, pronta a farsi conoscere anche dai più giovani che non ebbero la possibilità di seguire al Grande Fratello.

Cristina Plevani e il mancato ritorno al Grande Fratello

L’avventura in partenza a L’Isola dei famosi sarà la grande occasione di Cristina Plevani, che qualche anno fa aveva avuto la possibilità di tornare sul piccolo schermo grazie al Grande Fratello. In quell’occasione però non se ne fece niente, come confermato dalla stessa ex gieffina in una vecchia intervista concessa al magazine Vanity Fair: “Inizialmente il cast del GF 15 doveva essere composto per metà da sconosciuti e per metà da ex concorrenti. Io avevo già fatto il provino ed ero dentro, dovevo solo firmare il contratto, poi cambiò la conduttrice e non se ne fece niente” ha ammesso Cristina Plevani.

Del suo primo Grande Fratello in tanti ricorderanno la chioma bionda e la speciale storia nata con Pietro Taricone, con il quale intraprese una relazione finita però presto.