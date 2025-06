Cristina Plevani, concorrente dell'Isola dei Famosi 2025, non ha un fidanzato al momento: la naufraga è single ma ammette di aver avuto varie batoste

L’amore è un po’ un argomento tabù per Cristina Plevani. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2025 si è raccontata proprio poco prima di partire per la sua nuova avventura televisiva, svelando di essere single ma non del tutto chiusa all’amore. Certo, se arriva l’uomo giusto lei è pronta ad accogliero, ma ad una condizione: che ognuno poi stia a casa propria. È quanto da lei ammesso nel corso di un’intervista a Verissimo, durante la quale ha dichiarato di stare bene da sola, almeno per ora.

La preoccupazione, per la naufraga, è quella di soffrire ancora, così come accaduto con ex fidanzati. “Solo che ho la calamita per persona che non vanno bene. – ha infatti dichiarato, spiegando di non essersi mai avvicinata né al matrimonio, né tantomeno alla maternità – Adesso sono nella fase che potrei anche essere aperta all’amore, però tu stai a casa tua e io a casa mia, niente convivenza.”, sono state le sue parole a Silvia Toffanin.

Cristina Plevani e gli ex fidanzati: “Ho avuto delle belle batoste in passato”

Cristina Plevani ha rivelato di non essere una donna gelosa e di essere molto fedele in un rapporto d’amore. Come dimenticare la storia nata proprio nella Casa del Grande Fratello con Pietro Taricone, poi tragicamente morto alcuni anni dopo. “In questi anni non ho avuto proprio fidanzati, qualche storia sì, – ha spiegato Critina, ammettendo però di essere rimasta spesso scottata a causa di un diverso livello di sentimento – solo che poi a me parte il sentimento e dall’altra parte no. Il colpo di fulmine deve essere in sincro, io invece prendo delle batoste! A 20 anni ti riprendi subito e si va avanti, ma a 50 è difficile…”. Al momento, dunque, è ancora single e alla ricerca del grande amore.

