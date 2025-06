Cristina Plevani sta partecipando all'Isola dei famosi, il rapporto con il padre, l'amore con Pietro Taricone e la vita dopo il Grande Fratello.

Andrà in onda stasera su Canale 5 la semifinale dell’Isola dei famosi, tra i concorrenti c’è anche Cristina Plevani. Dal pubblico si fece conoscere nel 2000 partecipando alla prima edizione del Grande Fratello, fu proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria del reality. Nella casa più spiata d’Italia aveva trovato anche l’amore oltre che la popolarità, infatti si era legata sentimentalmente a Pietro Taricone.

Cristina Plevani, sfogo choc all'Isola: "Avevo rinunciato a vivere, sopravvivevo"/ "Mi sono privata di tanto"

I due erano molto complici nella casa, avevano anche ammesso di aver fatto l’amore al Grande Fratello, dopo il reality però arrivò l’addio. L’ex gieffina aveva fatto sapere che lui, tornati alla normalità, era molto distante e indifferente nei suoi confronti. Di lui non parla mai, pensa che il silenzio sia la miglior forma di rispetto. Dopo la vittoria del reality Cristina Plevani approdò in molte trasmissioni televisive nei panni di ospite, in quel periodo aveva conquistato un’incredibile visibilità.

Teresanna Pugliese piange all’Isola dei Famosi dopo la lite con Cristina Plevani/ “Questa roba mi uccide…”

Cristina Plevani, il rapporto con il padre e la carriera, cosa fa oggi

Nel 2001 Cristina Plevani ha condotto con un altro ex gieffino, Rocco Casalino, la rubrica ‘Tutto questo è Beautiful’, ha condotto anche alcune trasmissioni radiofoniche e vestito i panni di attrice. Aveva provato anche a farsi spazio nel mondo della musica incidendo la cover della canzone ‘Ma che freddo fa’. Sempre nel 2001 ha ricoperto il ruolo di inviata di Verissimo al Festival di Sanremo e nel 2004 è approdata a Uomini e Donne nei panni di tronista. Da anni l’ex gieffina si è allontanata dal mondo dello spettacolo e della televisione, oggi infatti è un’istruttrice di nuoto, hydro bike e fitness, attualmente però sta partecipato all’Isola dei famosi.

Lite tra Teresanna e Cristina all'Isola dei Famosi: "Persona negativa e falsa"/ Un gesto spiazza il gruppo

Durante una recente ospitata a Verissimo Cristina Plevani ha parlato del suo rapporto con il padre, ha perso entrambi i genitori a distanza di due anni e per lei non è stato semplice affrontare le dolorose perdite. Il padre dell’ex gieffina è stato in carcere quando lei aveva sedici anni, in quel periodo c’erano molte cose che la insospettivano però ha voluto credere alla sua innocenza. All’inizio lui non voleva che lei andasse a trovarlo in carcere, per mesi si sono scritti molte lettere. Ci ha tenuto anche a precisare che non si è mai vergognata di suo padre, infatti ha sempre camminato a testa alta.