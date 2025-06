Cristina Plevani in crisi all’Isola dei Famosi 2025: il supporto di Patrizia Rossetti

L’Isola dei Famosi 2025 spesso scava nel profondo dei concorrenti, portandoli a fare importanti riflessioni sulla propria vita. È successo nelle ultime ore anche a Cristina Plevani, che è andata incontro ad una profonda crisi soprattutto dopo la puntata andata in onda la scorsa settimana su Canale 5. Non solo il gelo con Loredana Cannata, che l’ha accusata di averla nominata quando invece pensava che fosse un’amica, ma anche alcune riflessioni sulla sua vita e sulla difficoltà di gestire determinate emozioni.

La concorrente, come mostra una clip pubblicata sul sito di Mediaset Infinity, è scoppiata in lacrime in spiaggia ed è stata prontamente consolata da Patrizia Rossetti, che l’ha abbracciata forte cercando di risollevarle il morale: “Ognuno di noi pensa di non essere capita nella vita. Sapessi quante volte ho pianto di notte perché non mi sentivo capita dagli altri, sapessero tutto quello che ho passato. Però ho detto: ‘Non si può piacere a tutti’. E non si può stare simpatici a tutti“.

Cristina Plevani in lacrime, Patrizia: “Devi essere orgogliosa…“

Cristina Plevani in lacrime resta in silenzio in un lungo abbraccio con Patrizia Rossetti, che cerca di aiutarla e sostenerla: “Devi essere orgogliosa di quello che sei, hai capito? Orgogliosona, con tutti i tuoi pregi e tutti i tuoi difetti. Perché sai qual è la qualità più bella? È quella di riconoscere i nostri limiti. Non la nostra intelligenza, i nostri limiti: saperli affrontare e saper essere umili di dire ‘ho questi limiti’. Perché nessuno è perfetto”.

Ad aggiungersi alle due compagne di viaggio all’Isola dei Famosi 2025 c’è anche Teresanna, che cerca di consolare Cristina: “Non devi esprimerti e venire fuori per come gli altri si aspettano da te“. Patrizia la invita nuovamente a non cambiare nulla di sé e della sua natura, di conservare la sua autenticità: “Tu devi essere te stessa nel bene e nel male. Non ti capiscono? Pazienza!“. Cristina, a quel punto, ammette: “È un pianto che non faccio mai“. Un pianto sicuramente liberatorio e supportato dall’affetto delle compagne di viaggio.