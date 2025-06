Cristina Plevani e Giuseppe Cruciani protagonisti di un botta e risposta piccante in diretta all'Isola dei Famosi 2025

Scambio di battute piccante in diretta all’Isola dei Famosi 2025 tra Giuseppe Cruciani e Cristina Plevani. L’ottava puntata del reality è stata particolarmente movimentata – tra risse in diretta e accuse pesanti -, e tra i momenti più divertenti c’è sicuramente stato il botta e risposta tra l’ex gieffina e Cruciani, tornato ospite in studio. Non è ormai più un mistero che i due siano amici di lunga data. Lo stesso speaker ha ammesso che tra loro c’è un legame per i quale è arrivato anche a difenderla a spada tratta in diretta dagli attacchi di Dino Giarrusso.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, puntata 18 giugno/ Giarrusso flop, Frezza stanco, Adinolfi invincibile

I riflettori sono tornati però su di loro quando, prima delle nomination finali, gli uomini si sono espressi sul gesto di pagare la cena quando invitano una donna. A domanda diretta di Veronica Gentili, Cruciani ha allora ammesso che lui e Cristina sono già stati a cena insieme e che è stato lui a pagare.

Cristina Plevani si sbilancia su Giuseppe Cruciani all’Isola dei Famosi 2025: “Ecco perché piace”

Dall’Honduras, Cristina Plevani ha poi confermato col sorriso la cena offerta dall’amico, al punto che la conduttrice ha chiesto alla naufraga se sia effettivamente un po’ innamorata di Cruciani. “Innamorata no, diciamo che siamo sulla stessa lunghezza d’onda, siamo due stronzi! – ha ammesso Cristina, spiegando che pur non provando sentimenti di tipo romantico per l’amico, trova che abbia comunque il suo fascino – Non è simpatico, è uno stronzo sotto vari aspetti però piace per questo.”. Sarebbe dunque questo, secondo Plevani, il segreto del fascino di Giuseppe Cruciani, che intanto è sempre più protagonista all’Isola dei Famosi 2025.

Edoardo, chi era padre di Cristina Plevani e com'è morto/ Dalla sparatoria al carcere: una storia drammatica