Cristina Plevani venticinque anni dopo il Grande Fratello ha trionfato ancora vincendo l'Isola dei famosi, cosa ha detto dopo la vittoria.

È andata in onda ieri, mercoledì 2 luglio 2025, la finale dell’Isola dei famosi su Canale 5 ed è stata Cristina Plevani ad aggiudicarsi la vittoria. Dai telespettatori si era fatta conoscere nel 2000 partecipando alla prima edizione del Grande Fratello e dopo aver trascorso cento giorni nella casa più spiata d’Italia era stata proprio lei la vincitrice del reality. A distanza di ben 25 anni un nuovo trionfo per lei, in Honduras era molto emozionata e felice quando ha scoperto di aver vinto.

Pagelle finale Isola dei Famosi 2025/ Mario Adinolfi vincitore morale, Cristina Plevani: trionfo nel destino

Grazie al Grande Fratello Cristina Plevani aveva ottenuto molta visibilità e per qualche anno è stata ospite in molte trasmissioni, ha condotto programmi radiofonici, una rubrica insieme a Rocco Casalino e fatto altre esperienze nel mondo dello spettacolo. Da anni però si era allontanata dalla televisione, prima di partecipare all’Isola dei famosi lavorava come istruttrice di nuoto, hydro bike e fitness.

Cristina Plevani si rivede allo specchio dopo 2 mesi all'Isola: "Sono tutta pelle"/ "Avevo le tette, ora…"

Cristina Plevani vuole farsi di nuovo spazio in televisione? Cosa ha detto dopo il trionfo all’Isola dei famosi

Il suo percorso in Honduras è stato molto seguito e apprezzato, in tantissimi infatti facevano il tifo per lei. In una delle ultime puntate si è resa protagonista di un acceso scontro con Dino Giarrusso dopo che lui ha detto che negli ultimi venticinque anni non ha fatto nulla oltre il Grande Fratello. Lei ci ha tenuto però a precisare che non si sente affatto inferiore a lui. Visibilmente offesa dalle parole dell’ex naufrago lo ha accusato di essere un classista perché giudica le persone solo in base al loro titolo di studio.

Cristina Plevani, chi è il fidanzato? "Ho preso tante batoste"/ Dal flirt con Pietro Taricone al GF a oggi

Ieri sera dopo la vittoria di Cristina Plevani all’Isola dei famosi in molti hanno lanciato delle frecciatine a Giarrusso sui social facendogli notare che in questi venticinque anni ha vinto anche l’Isola dei famosi, cosa che lui non è riuscito a fare. Quando è stata proclamata vincitrice lei si è emozionata molto e ha ammesso che non si sentiva adatta all’inizio, fuori posto, dopodiché ha ringraziato i naufraghi, anche quelli che non la trovano simpatica, perché erano comunque un gruppo.

La vincintrice dell’Isola dei famosi ha fatto poi sapere che questa volta non sprecherà questa seconda opportunità che le è stata concessa, ha infatti detto: “Questo è il secondo treno che mi passa davanti, salgo sopra e col cavolo che scendo stavolta”. L’intenzione di Cristina Plevani è quella di farsi di nuovo spazio in televisione? Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i suoi progetti futuri.