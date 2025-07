Cristina Plevani potrebbe essere la prossima opinionista del Grande Fratello: a volerla fortemente sarebbe Simona Ventura, che ha fatto il suo nome

L’estate è ancora in corso e mentre i telespettatori restano incollati davanti alla tv con Temptation Island, Mediaset pensa già al futuro della rete con i programmi autunnali e invernali che cominceranno a settembre. Tra questi c’è come sempre il Grande Fratello che ogni anno tiene incollati milioni e milioni di telespettatori. In attesa di conoscere il cast del programma che quest’anno sarà firmato da Simona Ventura, andiamo a scoprire qualcosa in più su quello che sarà il reality show. Secondo quanto rivelato dal portale “Blog Tv Italiana”, Mediaset avrebbe individuato già l’opinionista perfetta per il reality show. Si tratterebbe di Cristina Plevani, che sarebbe stata contattata già per un provino. A quanto pare, la scelta sarebbe ricaduta su di lei a 25 anni esatti dal suo ingresso nella Casa.

Ancora, il portale “Blog Tv Italiana” ha parlato di un incontro informale tra un manager di Mediaset e Cristina Plevani, per offrirle il posto di opinionista. Non è chiaro come sia andato questo incontro ma a quanto pare Mediaset sarebbe convinta della possibilità di portare in porto l’accordo. Il nome di Cristina Plevani sarebbe stato fatto da Simona Ventura, che durante il suo ruolo da opinionista a L’Isola dei Famosi ha fatto il tifo proprio per la ex showgirl

Cristina Plevani come opinionista al Grande Fratello? Sarebbe un gradito ritorno

A quanto pare la possibilità di vedere Cristina Plevani come opinionista del Grande Fratello farebbe piacere anche al pubblico, che l’ha potuta vedere in azione a L’Isola dei Famosi dopo una lunga assenza dalla tv. Già in passato Cristina Plevani aveva espresso il desiderio di diventare opinionista in qualche trasmissione, citando proprio il Grande Fratello come suo sogno televisivo. Dunque, anche se ancora non c’è l’ufficialità della proposta, l’incontro sarebbe già avvenuto e la Plevani sembrerebbe molto intenzionata ad accettare l’offerta di Mediaset.