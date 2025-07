Cristina Plevani chiude le porta ad un ritorno al Grande Fratello: cos'ha detto

Mercoledì 2 luglio si è conclusa ufficialmente l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, con la vittoria di Cristina Plevani, che ha conquistato il pubblico ottenendo il 49,71% dei voti, aggiudicandosi il montepremi da 100.000 euro. Per Cristina si tratta della seconda vittoria in un reality, a 25 anni di distanza dallo storico trionfo nella prima edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2000. Un traguardo che la accomuna a Walter Nudo, l’unico altro concorrente ad aver vinto due dei reality più iconici della televisione italiana: la primissima edizione dell’Isola e, successivamente, la terza edizione del GF VIP.

Cristina Plevani attacca dopo L'Isola: "La vittoria non è stata decisa a tavolino"/ "Stop ai complottisti"

Cristina ha affrontato un percorso intenso, trascorrendo ben 57 giorni in Honduras tra prove estenuanti e momenti di profonda riflessione personale. Nonostante questa edizione dell’Isola, condotta da Veronica Gentili, non abbia brillato in termini di ascolti, la vittoria ha comunque contribuito a riportare la Plevani sotto i riflettori. Difatti, in tanti si chiedo si chiedono se questo ritorno di popolarità possa aprirle le porte di un nuovo reality. In particoalre, vocifera di una possibile partecipazione al GF Gold, il nuovo format con volti storici del programma, atteso per l’inizio del 2026.

Cristina Plevani e la rivelazione su Mirko Vatteroni di Uomini e Donne/ "Ci furono momenti imbarazzanti"

Cristina Plevani critica le ultime edizioni del GF: cos’ha detto

Nonostante le numerose richieste da parte dei fan, Cristina Plevani sembra non avere alcuna intenzione di tornare presto in un reality, tantomeno nella prossima edizione del GF Gold. In una recente intervista rilasciata al portale Leggo, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha smentito categoricamente ogni possibilità, dichiarando: “Varcare la Porta Rossa? No. Ho fatto l’edizione migliore, la prima“.

Non sono mancate, inoltre, delle frecciate alle edizioni più recenti del reality di Canale 5. “Molti fanno un reality dietro l’altro come se fosse un lavoro, ma io non mi ci vedo. Sono appena tornata da due mesi all’Isola, non ce la farei. Inoltre, il format attuale non mi piace. Tornerei ai vecchi regolamenti, per dare un po’ di sprint“, ha aggiunto.

Cristina Plevani concorrente del Grande Fratello Gold?/ Signorini pronto a richiamarla 25 anni dopo