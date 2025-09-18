Cristina Plevani rompe il silenzio dopo essere stata scelta come nuova opinionista del Grande Fratello: cos'ha detto

Cristina Plevani, la prima vincitrice del Grande Fratello, tornerà a farsi notare proprio nel programma che l’ha resa famosa ben 25 anni fa, ma questa volta in una veste completamente diversa: quella di opinionista. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, infatti, Cristina non è rimasta ad aspettare una chiamata. Al contrario, ha fatto lei il primo passo, bussando alle porte di Mediaset e parlando direttamente con Simona Ventura, che quest’anno è alla guida la nuova edizione del reality.

Ebbene, alla fine, la sua richiesta è stata ascoltata ed è stata ufficialmente scelta per far parte del trio di opinioniste fisse insieme a Floriana Secondi e Serena Garitta, altre due ex concorrenti simbolo del GF. Il suo ritorno è sicuramente occasione per riflettere su quanto sia cambiato questo programma in questi 25 anni, con l’avvento dei social e, soprattutto dei fandom. A tal proposito, l’ex naufraga ha parlato delle sue sensazioni a riguardo di questo nuovo lavoro in un’intervista con Lorenzo Pugnaloni nel format “Casa Lollo”.

Cristina Plevani critica il Grande Fratello: cos’ha detto

Secondo quanto raccontato da Cristina Plevani nell’intervista a Casa Lollo, il Grande Fratello è cambiato molto in questi 25 anni. In particolare, a mutare, e non in meglio, è stato soprattutto il ruolo dei fan. I social hanno creato veri e propri eserciti di sostenitori che spesso non si limitano a guardare e commentare, ma cercano di orientare le narrazioni, difendere a oltranza i propri beniamini e persino condizionare le scelte del programma. È quella che lei ha definito la parte tossica del fandom, un fenomeno che finisce per spostare l’attenzione dalle persone e dalle storie genuine alle relazioni “telecomandate” per piacere al pubblico.

Tuttavia, la nuova opinionista ha grande fiducia nella nuova edizione, soprattutto grazie alla presenza di Simona Ventura, che ritiene essere la conduttrice giusta per restituire al GF un po’ di autenticità, magari riportandolo alle origini, con concorrenti sconosciuti, meno influenze esterne e più vita reale. Sarà realmente così? Non resta che seguire il reality per scoprirlo.